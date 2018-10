Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) exige a la Junta el arreglo del aulario de Infantil "en ruinas" del CEIP 'El Sauce'

Publicado 23/08/2018 14:32:16 CET

EL SAUCEJO (SEVILLA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad sevillana de El Saucejo ha alertado este jueves del estado en el que se encuentran parte de las instalaciones del aulario de Infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Los Sauces' y ha reclamado a la Junta de Andalucía que "solvente esta situación cuanto antes", pues "los servicios técnicos y jurídicos municipales no aconsejan que el ayuntamiento intervenga para que la garantía de la obra cubra las reparaciones".

Esta "lucha", tal y como informa el Ayuntamiento en nota de prensa, comenzó hace "tres años", cuando dicha institución municipal conseguía que la Junta construyera a este colegio "un nuevo aulario para los cien alumnos de Educación Infantil de la localidad", después de que estos llevarán "semanas sin asistir a clase o asistiendo con casco tras la caída del techo de los baños".

Sin embargo, las seis aulas inauguradas en la actualidad se encuentran en "situación casi de ruina, con grietas en las paredes, humedades, suelo levantado, filtraciones de agua, y uno de los aspectos más graves e insalubres, doce baños averiados".

De hecho, esta obra "dio problemas desde casi su apertura", y, sin embargo, el Ayuntamiento ha manifestado que, por el momento, "no se ha obtenido respuesta" ni por parte de la Junta, ni por parte de la empresa constructora, ante "todas" sus reclamaciones para mejorar las instalaciones del colegio El Sauce.

Asimismo, el Consistorio ha asegurado que cuenta con "una carta de la Junta de Andalucía", en la que asegura que dichos imperfectos "se iban a arreglar durante este verano". Sin embargo, el verano llega a su fin y aún no se sabe "nada" de tales obras, por lo que cuando comience el nuevo curso en un mes, "los niños de tres a cinco años volverán a no tener servicios, ni calefacción y estarán en clases con humedad y grietas, a pesar de que el edificio no tiene ni tres años desde que se construyó".