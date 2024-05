El Ayuntamiento de Sevilla asegura que "no existe ningún acuerdo ni pacto de Gobierno cerrado con Vox"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento hispalense y edil de Hacienda, Juan Bueno, ha afirmado que "no existe ningún acuerdo ni pacto de Gobierno cerrado con Vox", al tiempo que ha asegurado que lo que "sí ha habido son encuentros y reuniones con todos y cada uno de los grupos para que cada uno aporte su granito de arena por el bien de Sevilla y los sevillanos".

Así lo ha manifestado Bueno en una rueda de prensa en el Ayuntamiento tras la noticia que ha saltado este lunes en el Diario de Sevilla sobre un posible pacto entre el Partido Popular y Vox para que este último entre en el Gobierno local tras las elecciones europeas del 9 de junio.

Dentro de este contexto, el concejal popular ha incidido en que "a día de hoy, seguimos manteniendo encuentros y reuniones con todos y cada uno de los grupos políticos que conforman este Ayuntamiento por el bien de la ciudad y con el único objetivo de que Sevilla avance".

"Tenemos muy claro que nos vamos a seguir dejando la piel por los sevillanos, porque queremos mejorar todos y cada uno de los problemas y porque queremos transformar nuestros barrios. Queremos hacer realidad el cambio en el Ayuntamiento de Sevilla y en nuestra ciudad, un cambio necesario tras años de gobierno socialista en los que la ciudad ha estado maltratada, abandonada y ninguneada", ha apostillado.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si hay posibilidad de que exista ese acuerdo, Bueno ha respondido que "en este momento no hay pacto y no hay negociaciones", para afirmar que "no sé lo que pasará dentro de dos años, como ustedes comprenderán", lo cierto es que "a día de hoy no hay pacto, no ha habido negociaciones de Gobierno y, por supuesto, no hay ningún pacto cerrado de Gobierno con Vox ni con nadie", ha incidido.

"Hemos venido a cumplir con Sevilla. Queremos impulsar proyectos tras años de parálisis, pero para ello Sevilla necesita un presupuesto, presupuesto que el principal grupo de la oposición no va a apoyar desde el minuto uno. Estamos centrados en trabajar y en sacar adelante los proyectos que los sevillanos quieren y necesitan para hacer así la mejor ciudad posible", ha continuado.

Por todo ello, según ha destacado el concejal del grupo popular, "los esfuerzos del alcalde y del equipo de Gobierno están centrados en tener una estabilidad presupuestaria e institucional, a la que no vamos a renunciar en ningún caso".

Por último, Bueno ha recordado que con la negativa del Partido Socialista a los presupuestos presentados, "pensando en sus intereses partidistas, dijeron no a más de 150 millones de euros de inversiones para Sevilla, a modificaciones presupuestarias esenciales para proyectos muy necesarios para la ciudad, en ocasiones yendo incluso en contra de lo que ellos habían prometido cuando eran Gobierno, lo que demuestra su partidismo a la hora de posicionarse en las decisiones importantes para la ciudadanía".