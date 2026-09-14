El Ayuntamiento de Sevilla culmina la mejora del viario y aparcamientos de La Carrasca

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha llevado a cabo en el barrio de La Carrasca, en el Distrito Macarena, actuaciones de mejora de la calidad del espacio público y atender las demandas vecinales en materia de pavimentación y acerados.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones han incluido la intervención en la calle Doctor Antonio Herrera Carmona, con una inversión de 65.000 euros; así como las obras en la calle Abogado Rafael Medina, con un presupuesto de 54.000 euros y los trabajos de repaso y mejora en distintas vías del entorno, como Niña de la Alfalfa, Marqués de Lozoya y otras calles, con una inversión de 22.000 euros. En total, estas actuaciones han supuesto una inversión municipal de 141.000 euros destinada a la mejora del pavimento y los acerados en este entorno del Distrito Macarena.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha asegurado que en La Carrasca han ejecutado una serie de intervenciones "necesarias que suponen una mejora notable del pavimento y de los acerados". "Seguimos trabajando en todos los barrios de Sevilla para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de nuestros vecinos", ha añadido.

Por otro lado, actualmente en el Distrito Macarena se llevan a cabo obras de mejora como la reurbanización integral de la calle Artesanos Peluqueros, una vía de paso clave entre San Juan de la Salle y la avenida de Llanes, unos trabajos que cuentan con una inversión de 461.000 euros y que comenzaron el pasado 29 de junio con una duración aproximada de seis meses.

Esta actuación plantea la reconfiguración completa del viario a partir de la modificación de acerados y calzada, el rebaje de la pendiente que existe en el acerado oeste y la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como del alumbrado público, unos trabajos que transformarán la calle con aceras más amplias y accesibles para mejorar el tránsito de los vecinos, así como la mejora de los alcorques de todo el patrimonio verde que tiene esta vía.

El pasado 10 de septiembre se iniciaron obras de mejora en la calle Constantina con el objetivo de reparar la zona de aparcamientos situada en el tramo comprendido entre la avenida Pino Montano y la calle El Real de la Jara por valor de 14.500 euros.

A poco de su finalización, el gobierno Municipal está acometiendo obras en la Avenida de Llanes con el objetivo de habilitar nuevas plazas de aparcamiento en esta zona del distrito Macarena, recuperando así un espacio para el estacionamiento que fue eliminado hace 18 años.

Esta actuación, para la que se han destinado 45.000 euros, se centra en el tramo comprendido entre la Avenida de Miraflores y la calle Santa María de las Rocinas, donde se están creando más de una veintena de nuevos aparcamientos en dos tramos en cordón, de 42 y 44 metros de longitud, respectivamente, así como un tercer tramo en la acera de enfrente, en el espacio que ocupaba una parada de autobús trasladada hace unos meses.

Asimismo, en las próximas semanas, y dentro de las actuaciones de mejora del verano, para las que el Consistorio ha destinado 2,2 millones de euros, se van a realizar seis operaciones de reasfaltado, en las calles Santa María del Rocío, Santa María Magdalena y Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y, Amalia Torrijos, con un coste global que asciende a 257.000 euros.

OTRAS OBRAS EN EL DISTRITO MACARENA

Estos trabajos se unen a numerosas obras realizadas hasta la fecha en el Distrito Macarena como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena, una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con un pavimento de primera calidad, donde destacan calles y avenidas como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza, o esta de Pino Montano, entre otras".

Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año corresponden al mismo entorno de este distrito y suman una inversión de alrededor de un millón de euros.

Del mismo modo, han destacado entre otras obras realizadas en el distrito Macarena como la reurbanización de la calle Doctor Antonio Herrera Carmona en La Carrasca, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la mejora del acerado de Madreselva, la reurbanización de la calle Fedra; las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca o Faura en la Salle; Gáspar de Alvear en la barriada El Torrejón; Bermúdez Plata y Martínez Sierra en el Polígono Norte.

Igualmente, se ha actuado para mejorar la seguridad vial de otras vías como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Otoño (ahora Amigos de la Cruz); los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño y Ronda Pio XII y Crisantemo y Conde Halcón, en la plaza de Pío XII; Plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos; entre otras.