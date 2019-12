Ayuntamiento de Sevilla incrementa la actuaciones contra roedores y supera hasta noviembre el balance de todo 2018

Publicado 13/12/2019 13:39:40 CET

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), ha destacado este viernes el incremento que se ha producido en las intervenciones contra los roedores en la ciudad, actuando sobre un total de 15.055 metros cuadrados, lo que supone que en noviembre ya se ha superado la cifra del balance total de 2018.

Flores ha explicado el dispositivo que se está llevando a cabo tras ser preguntado por este asunto en la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno local por parte del concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja, quien apostaba por seguir mejorando los protocolos y advertía de que en algunas zonas de la ciudad había una situación de "emergencia social".

De su lado, Flores, que ha pedido no usar este asunto políticamente, ha incidido en que no hay una plaga como tal pero sí una presencia continuada en las grandes urbes, como es Sevilla, por lo que se sigue trabajando con el objetivo de que permanezca en todo momento "controlada". "Es un problema que hay que afrontarlo de forma crónica para tenerlo que no se descontrole", afirma.

En este sentido, detalla que los equipos de Desinfección, Desinsectación y Desratización (DDD), coordinados desde el Zoosanitario municipal, y de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA (Emasesa) han controlado hasta mediados de noviembre 40.057 pozos de la red de saneamiento y 641 imbornales, lo que supone una actuación sobre 15.055 metros cuadrados. Esta cifra es superior a la de 2018, cuando en toda la anualidad se controlaron 30.428 pozos y 692 imbornales, en un total de 4.420 metros cuadrados de red.

A ello, tal como indica Flores, se suman las acciones programadas que se están llevando a cabo, especialmente en parque, como es el de los Jardines del Cristina o Miraflores, así como ante demandas puntuales desde entidades o vecinos.

"Desde el Ayuntamiento realizamos un planteamiento muy serio de este tema, teniendo en cuenta que las características de la ciudad, con el río y las riberas, favorece el auge de estos animales. Se intenta trabajar para que la presencia de roedores no sea frecuente aunque sabemos que puntualmente puede ocurrir", agrega.