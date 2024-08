El Ayuntamiento de Sevilla y la US impulsarán iniciativas sobre habitabilidad, cultura, I+D+i e internacionalización

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla (US) se unen para poner en marcha iniciativas en materia de habitabilidad, cultura, I+D+I e internacionalización. Concretamente, se trata de un convenio de colaboración suscrito entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro, que contempla casi una treintena de proyectos en los que ambas instituciones trabajarán juntas para "mejorar la calidad de vida de los sevillanos y la sostenibilidad de la ciudad".

En el ámbito de la habitabilidad, según han indicado ambas instituciones en una nota de prensa conjunta, la US integrará dentro del proyecto Sevilla Smart City su proyecto de Smart University, que pretende que la US sea una universidad inteligente en todos sus campus. Se apuesta, además, por la innovación tecnológica en materia energética para poner en marcha acciones medioambientales, la contribución al desarrollo y ejecución de los planes de movilidad de la ciudad por parte de la Universidad o el desarrollo de modelos de residencias universitarias como opción real para la revitalización de los barrios e integración en un verdadero espacio habitable de convivencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla se compromete también a colaborar con la modernización de los espacios universitarios a través del plan de reformas y nuevas edificaciones de la Universidad, estudiando caso por caso las posibles exenciones, bonificaciones o compensaciones en los tributos municipales de conformidad con las ordenanzas vigentes.

El convenio contempla la colaboración de la Universidad con el Ayuntamiento dentro del programa Horizon Europa de la Comisión Europea por el que Sevilla ha obtenido la 'Mission Label' o etiqueta de ciudades inteligentes y climáticamente neutras.

Así, este convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad se convierte en una de las herramientas para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de la Misión Climática Sevilla 2030. Una misión de la ciudad que unifica las dos misiones europeas sobre el clima para mejorar el problema del cambio climático, con la mejora de la infraestructura verde de la ciudad, la movilidad sostenible y recuperación del espacio público, a la vez que nos adaptamos y cuidamos de las personas.

COLABORACIÓN CULTURAL Y EN I+D+I

En el ámbito cultural, la Universidad de Sevilla, a través del CICUS, se posiciona como un eje central en la oferta cultural de la ciudad.

En el convenio firmado con el Ayuntamiento destaca el desarrollo de un plan cultural que incluye ayudas, convocatorias y premios, y el avance por parte de la US en el Proyecto Museístico. En esta área de cultura, la US y el Ayuntamiento también se han comprometido a colaborar en acciones conjuntas musicales en festivales o en la promoción de la ópera entre los universitarios.

Las dos instituciones también trabajarán de forma conjunta para la celebración de los centenarios de la Generación del 27 y de la Exposición Iberoamericana de 1929, dentro el proyecto 'Sevilla 2029' que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla y cuya Comisaria es Amparo Graciani, catedrática de la Universidad.

Finalmente, las áreas de internacionalización e I+D+i también tienen un papel importante en el convenio con propuestas que se centran en el fomento del programa de captación del talento y el refuerzo de la cooperación del Ayuntamiento con Ulysseus. La US y el Ayuntamiento también colaborarán en la puesta en marcha del Centro para las Lenguas y la Culturas de la Universidad de Sevilla y programas de promoción internacional conjuntos.

En el campo de la I+D+i se resalta la colaboración en el Parque Científico Tecnológico de Cartuja y otros proyectos innovadores que posicionan a Sevilla como un referente en investigación y desarrollo.

Con estas acciones, la US y el Ayuntamiento de Sevilla refuerzan su compromiso conjunto con la sostenibilidad, la innovación y la calidad de vida, contribuyendo al desarrollo de una ciudad habitable y climáticamente neutra para el futuro.

Además del alcalde y el rector, en el acto de la firma que ha tenido lugar en el Ayuntamiento han estado presentes el Presidente del Pleno, Álvaro Pimentel, la vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Pastora Revuelta, el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Rafael Méndez, el director general de Formación Continua y Complementaria de la US, Enrique Javier López, el director general del Espacio Universitario, Francisco Javier Montero, la delegada del rector para la participación en actividades de promoción de la Lengua Española, Lola Pons, el director del secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la US, Alberto Márquez, y la catedrática de la US y Comisaria de Sevilla 2029, Amparo Graciani.