Bellver estrena la sede de su colección tras "15 años" de lucha para "compartir la belleza" del arte atesorado

El conocido mecenas se queja de las dimensiones de la Casa Fabiola pero después asegura que está "satisfecho" y aboga por una ampliación

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Fabiola, enclavada en la calle del casco histórico de Sevilla de la que toma su nombre, ha sido inaugurada este jueves como sede de la colección de arte donada por el mecenas bilbaíno Mariano Bellver, quien tras "15 años" de gestiones con las instituciones públicas ha visto al fin cumplido su deseo de "compartir la belleza" su prolija colección de lienzos, esculturas, cerámica, porcelana y orfebrería.

El acto de inauguración de este nuevo espacio cultural ha estado encabezado por el alcalde hispalense, Juan Espadas, y el propio Mariano Bellver, quien poco antes de la ceremonia rememoraba ante los medios de comunicación los "15 años de parto" vividos para lograr que su gran colección de arte fuese expuesta de manera unitaria en un centro público, previa donación de la misma al patrimonio de la ciudad.

A tal efecto, recordemos que el acuerdo alcanzado al fin en 2015 entre Bellver y el Ayuntamiento para formalizar la donación incluía el compromiso de que la colección fuese expuesta en el Pabellón Real, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y enclavado en la plaza de América, en pleno corazón del parque de María Luisa, con la fecha límite del 5 de diciembre de 2016. Dicha fecha coincidía, por cierto, con el 90 cumpleaños del coleccionista.

No obstante, y alegando aspectos técnicos y de plazos, el Ayuntamiento optó finalmente por adquirir la conocida como Casa Fabiola para instalar en dicho inmueble la colección de arte de Mariano Bellver, toda vez que desde entonces también expiraron las nuevas fechas límite del 5 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de este año fijadas para el estreno de este enclave como sede de la colección de arte de Mariano Bellver.

Al respecto, Mariano Bellver se mostraba "satisfecho" de la inauguración del espacio, aunque avisando de que le "hubiese gustado hacerlo antes". En ese sentido, ha rememorado que él mismo advirtió en su momento de que su colección "no cabía" en la ubicación inicial del Pabellón Real, exponiendo que aunque la Casa Fabiola le "parece bien" como enclave, le "faltan paredes" para albergar su colección al completo. "No cabe aquí, me faltan paredes", avisaba considerando que la ciudad no ha "compensado aún" el gesto protagonizado con la donación de su colección de arte.

Así, considerando que la Casa Fabiola no cuenta con espacio suficiente para mostrar todas sus obras, Bellver exponía a los medios de comunicación que no se había "podido hacer" lo que él "hubiese querido".

PALABRAS "TERGIVERSADAS"

No obstante, ya durante el acto manifestaba que sus palabras habían sido "tergiversadas", defendiendo que sí está "satisfecho" con la Casa Fabiola pero que la ve "pequeña" para todo lo que pretende "ceder" a la ciudad, pues el coleccionista contaría con nuevas obras de arte disponibles para su entrega al Ayuntamiento y habría solicitado la ampliación del nuevo centro museístico mediante la adquisición de alguno de los inmuebles contiguos.

Así, y en otros términos distintos, Bellver ha manifestado que la Casa Fabiola "reúne todas las condiciones para el deleite" de la contemplación del arte y ha considerado que con esta inauguración pone "punto y final" a su lucha por "compartir la belleza" de su colección de arte con la ciudad donde le ha "sonreído la vida", agradeciendo especialmente el papel jugado en ello por Isabel de León, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.

Espadas también ha señalado el rol jugado por Isabel de León en la gestión del proyecto, agradeciendo a Mariano Bellver no sólo la donación de su colección de arte, sino además su "paciencia" con el Ayuntamiento. Para el alcalde, Sevilla vive un "día feliz" con la incorporación de este nuevo espacio cultural que constituye un "lugar proporcional" a la colección donada por Bellver, que consta de 567 obras entre las que destacan 299 pinturas, 112 esculturas y 57 figuras de marfil y hueso, toda vez que fuentes del proyecto han indicado a Europa Press que la Casa Fabiola muestra algo más de 400 de tales piezas.

DESDE EL SIGLO XVI

Esta colección abarca piezas cuya cronología arranca en el siglo XVI y acaba en el siglo XX, pesando especialmente los lienzos de pintura sevillana costumbrista del siglo XIX, con cuadros de Manuel García y Rodríguez, Valeriano Domínguez Bécquer, Ricardo López Cabrera, José García Ramos, José Pinelo Llull o Gonzalo Bilbao, entre otros.

Así, este espacio abre sus puertas desde este viernes 12 de octubre, de martes a domingo de 11 a 20 horas, con acceso gratuito para las personas empadronadas en Sevilla capital, entrada de tres euros para los no empadronados y bonificaciones del 25 por ciento para mayores de 65 años, titulares del carné joven, titulares del Bonobús Joven, estudiantes entre 18 y 25 años y personal docente.