Beltrán Pérez promete que si gobierna reducirá a la mitad las plazas de la Macarena para las personas sin hogar

Reclama más presencia policial, más limpieza y un refuerzo del trabajo social en la zona

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, se ha comprometido este jueves a reducir a la mitad el número de plazas asistenciales que los centros municipales de la Macarena ofrecen a las personas sin hogar, con la promesa añadida de que en caso de gobernar, consumará tal extremo en menos de un año, distribuyendo estas plazas "de modo equitativo" por la ciudad.

Beltrán Pérez, junto a la concejal Evelia Rincón y otros ediles del PP, ha celebrado este jueves una reunión con vecinos del entorno del centro municipal de acogida de la calle Perafán de Rivera, a cuenta de las quejas vecinales por las incidencias relacionadas con las personas sin hogar de esta zona.

Y es que en el entorno de la Macarena se ubican el citado centro municipal de acogida, el Hogar Virgen de los Reyes, el centro de acogida Miguel de Mañara de la calle Maimónides y bastante cerca el centro de baja exigencia para personas sin hogar del paseo de Juan Carlos I, con lo que los propios profesionales que atienden a estas personas señalan que este entorno concentra buena parte de los recursos asistenciales de la ciudad para las personas sin hogar.

Los profesionales del sector, eso sí, defienden que si bien se critica que las personas sin hogar alivien en la calle sus necesidades fisiológicas, lo cierto es que en Sevilla "no existen baños públicos para dar respuesta a estas necesidades básicas", mientras cuando se señala el número de personas en la calle, media la circunstancia de que "no hay suficientes plazas en los albergues de Sevilla".

En este contexto, el PP ha expuesto en un comunicado que Beltrán Pérez se ha reunido con "medio centenar" de vecinos de la zona, dado su "malestar con el gobierno municipal por su inacción con este asunto", en relación a las incidencias relacionadas con las personas sin hogar.

Ante esta situación, Beltrán Pérez ha prometido que si logra la Alcaldía, "en un año se reducirá a la mitad las plazas en los albergues de la Macarena y se distribuirán las plazas en otras zonas de la ciudad de manera equitativa", toda vez que el PP elevará ya al próximo pleno del Ayuntamiento una moción en ese sentido.

"No voy a esperar a ser alcalde para comenzar a solucionar esta situación. No me importa que sea Espadas el cuelgue la medalla si, de salir adelante en el pleno, comienzan a solucionarse los problemas de este barrio", ha afirmado.

"ALCOHOL Y DROGAS"

Y es que según el portavoz popular, estos vecinos exponen que las personas que acuden a la Macarena por los recursos asistenciales de la misma "consumen alcohol y drogas a plena luz del día, trafican con ellas, hay peleas, hurtos y vandalismo y hacen sus necesidades en la calle".

"Por ello, exijo a Espadas que de manera inmediata y sin complejos, aumente la presencia policial en la zona, incremente las actuaciones de los equipos de limpieza e intensifique el trabajo que los servicios sociales realizan en el distrito", detalla Beltrán Pérez al tiempo que recuerda que la solución pasa por reducir "a la mitad" el número de plazas asistenciales para personas sin hogar en el entorno de la Macarena porque "toda la carga social de albergues nocturnos de la ciudad están en un radio de 300 metros en el barrio de la Macarena y eso es lo que tenemos que resolver cuanto antes".

Para reforzar esta tesis, el PP aporta los testimonios de vecinos como Susana Infante o Vicente Molina, según los cuales en el asunto media una "dejación de funciones" por parte del Ayuntamiento, pues las personas sin hogar "necesitan ser atendidas correctamente" sin que tal extremo "repercuta la carga en los vecinos", toda vez que pese a que el Gobierno local socialista esgrime diversas reuniones con los colectivos sociales, no hay "soluciones" y "la barriada está cansada".

"No somos insolidarios. Lo que queremos es repartir la carga que tenemos en nuestra zona por toda la ciudad y queremos que nuestros parques, nuestras plazas y nuestras calles, nuestros hijos y nuestros nietos, anden con tranquilidad", enfatizan estas personas insistiendo en el "abandono" que dicen sufrir a manos del Consistorio. Por eso, han agradecido las promesas del portavoz del PP y que "diga las cosas claras", tras haber sido "engañados" por el Gobierno local.