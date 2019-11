Bomberos de cinco parques trabajan en un incendio en una nave de algodón en Écija (Sevilla)

Actualizado 12/11/2019 9:04:47 CET

Los bomberos de cinco parques de la provincia de Sevilla están trabajando en la extinción de un incendio declarado la madrugada de este martes en una nave de algodón de Écija sin que se hayan registrado heridos.

El servicio de Emergencias del 112 ha indicado en un comunicado que recibió una llamada sobre las 01,50 horas que informaba de que había llamas en una nave donde se almacena algodón, ubicada en la carretera A-388.

Ante tal situación, el centro coordinador activó de forma inmediata, a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Cuerpo Nacional de Policía.

No obstante, fuentes de bomberos han confirmado al 112 que en el incendio, que aún no está controlado, trabajan a primera hora los parques de Écija, Osuna, Fuentes de Andalucía, Marchena y Arahal, junto a una unidad de mandos. Efectivos de bomberos han indicado, además, que están realizando labores para que las llamas no se propaguen a edificaciones cercanas.