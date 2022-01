SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas cuestiona la política de personal del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) al que insta a "identificar los puestos de trabajo necesarios que han de configurar la organización del personal municipal y dotar a la estructura resultante de medios personales adecuados".

Así se recoge en el informe 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor", correspondiente al ejercicio 2018, en el que, a modo de conclusión, el organismo ha emitido una "opinión desfavorable sobre el cumplimiento de la legalidad".

Sobre la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) del Consistorio, la Cámara de Cuentas apunta que ésta "no recogía ningún puesto de personal eventual" cuando en plantilla "se dotaron cinco plazas". "La RPT debería contemplar este tipo de puestos y la plantilla no debería establecer plazas de esta naturaleza si no están previamente previstas en la RPT", argumenta el órgano.

También muestra sus reticencias la Cámara en relación con el personal laboral temporal, una plantilla de 40 personas de las que tres "ocupaban plazas que deberían ser desempeñadas por funcionarios, de acuerdo con la asignación de puestos establecidas en la RPT, y otros tres trabajadores ocupaban plazas de plantilla calificadas como laborales de carácter fijo".

El informe, consultado por Europa Press, apunta que, tras la revisión de los expedientes de personal de diez trabajadores temporales, "en todos los casos, se ha superado el plazo máximo previsto por la legislación laboral para la celebración de contratos de duración determinada, por lo que dicha contratación pudiera estar en situación de fraude de ley".

Por último, la Cámara pone el foco sobre los "premios a la constancia al personal funcionario" en las nóminas de marzo y diciembre de 2018 con importes de entorno a los 2.000 euros, respectivamente. "Este tipo de retribuciones no resultan conformes a derecho por no estar previstas por el legislador", señala.

Entre las medidas de mejora que propone el organismo fiscalizador, destaca la puesta en marcha de "procedimientos de control interno en el ámbito de la gestión económica y presupuestaria municipal que permitan asegura el registro contable de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio".