Carazo lamenta que el Gobierno "se niegue" a que la Junta pueda "utilizar" fondos Feder para pagar el Metro de Sevilla

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha tachado este lunes de "inconcebible" que el Gobierno de España "se niegue a aceptar fondos Feder, tal y como nos ha dicho" --recursos que "gestiona la Junta de Andalucía y que se "incluyen" en los presupuestos autonómicos--, para que el Ejecutivo andaluz costee el 50% de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro, que unirá Pino Montano con el Prado, presupuestadas en más de 1.000 millones de euros.

Carazo ha reconocido su "sorpresa" por el hecho de que el Ministerio de Transportes "se niegue a que podamos utilizar esos fondos para financiar" los trabajos. "La Consejería no condiciona ni veta de dónde obtendrá la financiación el Estado" para poder sufragar el 50% de los trabajos del tramo norte. "De hecho, podría usar fondos europeos si quisiera", ha apostillado la consejera.

En esta misma línea, la titular de Fomento también ha reconocido "no entender por qué al Ministerio le importa de dónde obtiene" la Junta los fondos. Igualmente, ha acusado al Estado no solo de "limitar y negar la colaboración público-privada" sino "tambien de indicar que no podemos usar los fondos Feder incluidos en los presupuestos de la Junta para financiar el Metro".

Ante esta situación dibujada por el Gobierno andaluz al término del encuentro mantenido con la Administración General del Estado, la consejera ha apuntado directamente al presidente Pedro Sánchez, al que ha pedido "explicaciones" por "torpedear" el Metro de Sevilla. "Explicaciones" que ha reclamado para la Junta y para los ciudadanos, que "no van a entender" que la Junta no puede pagar su 50% con los fondos recogidos en su presupuesto.