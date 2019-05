La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la muestra 'Dicotomías', de Fernando Baños

Publicado 21/05/2019 17:55:23 CET

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, acoge la exposición de Fernando Baños titulada 'Dicotomías', en la que el artista hace hincapié en el poder de la contradicción como motor del pensamiento.

"El concepto 'dicotomía' siempre me ha resultado interesante en cuanto a desarrollo artístico", explica Baños, "ya que los que nos situamos delante de un proyecto, estamos constantemente en dudas sobre cuál es la mejor opción para desarrollarlo, por lo que vivimos en un mundo en continua contradicción, en continua dicotomía, en el que las ideas se contraponen unas a otras y el arte se imbuye de esa misma esencia: los colores complementarios, la figuración y la abstracción, el cuadrado y el círculo, lo orgánico y lo estructural".

Según informa la Diputación en un comunicado, la muestra se podrá ver en la Sala Triunfo hasta el próximo día 2 de junio y, además, Fernando Baños está desarrollando una serie de actividades complementarias a la misma, como una visita comentada con el colectivo Arteterapia de personas con otras capacidades intelectuales, o una demostración de estampación serigráfica de una obra del autor, que éste ha regalado a sus visitantes tras su realización.

Baños asegura que su trabajo artístico enlaza con esa idea de la dicotomía, "conceptos que, sin prononérmelo, he encontrado en mi obra a través de mi trayectoria, con el riesgo que conlleva; no me ha gustado anclarme a un determinado estilo". "He querido siempre experimentar, buscar nuevas formas e ideas, a veces viscerales, como un sueño, ya sean de carácter conceptual, pensadas y digeridas, como otras surgidas de forma espontánea", añade.

El artista ha desarrollado su trabajo a través de series, entre las que destacan la 'Serie Blossfeldt' y 'Objetos Cotidianos', en las que el artista se muestra en permanente búsqueda y con un hilo conductor: "la búsqueda de una técnica bien realizada, el movimiento compositivo, la ironía, la burla sorda sobre la seriedad del arte y, sobre todo, el maniqueísmo, el juego de los contrarios y la dicotomía del color y el blanco y negro".