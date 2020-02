El Centro Andaluz de Biología Molecular congrega en Sevilla a expertos mundiales en la investigación del genoma

Publicado 21/02/2020 12:37:08 CET

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) ha concluido su primer congreso internacional que, bajo el título 'Nuevas tendencias en la inestabilidad y dinámica de los genomas', ha congregado en el centro a los máximos especialistas mundiales en la investigación de los genomas, entre ellos, miembros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos o de la Organización de Biología Molecular Europea (EMBO), que durante 3 días han discutido los últimos resultados sobre los factores y mecanismos que regulan la integridad de los genomas.

Este campo de investigación posee una alta relevancia en Biomedicina, dado el papel cada vez más importante que dichos factores y mecanismos juegan en el origen del cáncer o de enfermedades asociadas al envejecimiento, así como por su utilidad para generar fármacos para combatir dichas enfermedades, aspectos que han ocupado una buena parte de las ponencias presentadas, ha informado la Delegación del CSIC en Andalucía a través de una nota.

Entre los conferenciantes se encontraban, además de investigadores de Cabimer como los profesores Pablo Huertas y Andrés Aguilera, de la Universidad de Sevilla, o Fernando Monje-Casas y Félix Prado del CSIC, otros investigadores de reconocido prestigio internacional como David Pellman (Harvard University de Estados Unidos), Rodney Rothstein (University of Columbia de Estados Unidos), María Jasin (Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos), Jiri Bartek (Danish Cancer Society Research Centre de Copenhague), Marcel Méchali (Institute of Human Genetics de Montpellier), Marco Foiani (IFOM de Milan, IT), Óscar Fernández-Capetillo (CNIO) o Nuria López-Bigas (IRB, Barcelona) entre otros.

Este congreso ha servido además para fortalecer la relevancia internacional de la investigación que se desarrolla en una las áreas más fructíferas de Cabimer, que se ha convertido en uno de los máximos referentes del sur de Europa en la investigación del genoma y de las enfermedades asociadas a sus alteraciones, además de dar la oportunidad a investigadores de otros centros nacionales de presentar sus resultados.

El congreso ha sido posible gracias al programa de fortalecimiento de centros de investigación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos Feder, y representa el primero de una serie continua de congresos especializados que se organizarán en el Centro Andaluz en años sucesivos.

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa lo dirige el catedrático de la Universidad de Sevilla Andrés Aguilera. Está participado por las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía.

Es un espacio de investigación multidisciplinar en biomedicina pionero en España, ya que integra la investigación básica y aplicada con la finalidad de traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.