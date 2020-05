Cesur reabre sus puertas tras la pandemia y prepara la inauguración de un nuevo centro para el próximo curso

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Oficial de Formación Profesional Cesur ha reabierto desde este lunes 25 de mayo las puertas de sus instalaciones en Sevilla, tras casi dos meses de obligado cese de la actividad presencial.

No obstante, indica en un comunicado que el cierre de sus aulas físicas no se ha traducido en un parón lectivo, sino que todo el alumnado de Cesur ha continuado formándose en modalidad 'on line' a lo largo de estas semanas y desde el primer día de activación del estado de alarma.

Las clases presenciales no se reanudarán hasta el próximo curso pero el personal directivo y administrativo vuelve al trabajo de cara a atender a todos los interesados en visitar las instalaciones, en la formalización de matrícula y para cubrir servicios esenciales en las respectivas áreas.

Cesur vuelve a la actividad, además, con un proyecto de ampliación en marcha, que integra la apertura de un nuevo centro en Cartuja para el curso 2020/21, sumando 1.500 plazas más a su oferta de Formación Profesional en la capital hispalense, que actualmente cuenta con más de 2.000 alumnos y alumnas cursando sus estudios. "Esta apertura, programada para septiembre, pone en valor el compromiso y la apuesta de Cesur por las enseñanzas oficiales que dan respuesta a las necesidades del mercado productivo sevillano", señala.

Para el director de Cesur Cartuja, Rafael Cortegana, "es todo un reto implantar familias profesionales tan potentes y demandadas como la aeronáutica, la hostelería, la informática y la audiovisual".

La nueva apuesta de Cesur estará situada en las instalaciones que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) dispone en el recinto de la Cartuja, convirtiéndose así en la "encarnación del ideal de la FP: la inmersión del centro de formación en el corazón del mundo empresarial".

Con respecto al presente año académico y debido a las circunstancias sanitarias actuales, los ciclos presenciales y semipresenciales continuarán las clases en la modalidad online con el objetivo de que ningún alumno se quede sin finalizar sus estudios. No obstante, las instalaciones vuelven a estar abiertas desde este lunes para atender las habituales visitas a las instalaciones, cuestiones relacionadas con la reserva de plaza o para resolver dudas con respecto a los planes de estudios.

Para ello, se establecerán las medidas correspondientes en materia de sanidad y seguridad para la reincorporación de los trabajadores y la adecuada atención al público, integrando dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico en los zonas comunes, manteniendo la distancia de dos metros interpersonal y extremando la limpieza y desinfección de los espacios. El horario de atención al público se realizará con cita previa y limitación del aforo.

Cesur cuenta en la capital andaluza con tres centros de Formación Profesional, Cesur Sevilla Estadio Olímpico, Cesur CAFD y el Centro Sevilla Cartuja, que ofrecen más de 30 ciclos formativos enfocados a las áreas de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Imagen y Sonido, Comercio y Marketing, Actividades Físicas y Animación Sociodeportiva, Informática, Aeronáutica y Hostelería y Turismo.

"El trato cercano y exclusivo que brinda el personal de dirección es un rasgo distintivo de Cesur, lo que facilita la información al público sobre los distintos planes de estudios, las prácticas que podrán realizar los alumnos, las instalaciones en las que cursarán sus estudios o las salidas profesionales de cada ciclo", señala.

"La crisis del coronavirus Covid-19 derivó inevitablemente todas las consultas al medio telemático y telefónico, pero a partir de esta semana la actividad vuelve a los centros para comenzar una 'nueva normalidad'", concluye.