El ciclo 'Nosotros, Europa' arranca este lunes en Sevilla con seis películas sobre desafíos de la Europa contemporánea

Publicado 12/05/2019 12:15:53 CET

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de cine 'Nosotros, Europa. Cine' trae a Sevilla a partir de este lunes una selección de seis títulos que tratan los desafíos de la Europa contemporánea, organizado en el marco de la temporada Cultural 2019 del Institut Français de España (TIFE).

El TIFE organiza durante todo el año un conjunto de eventos culturales en torno a Europa a través de diversas expresiones artísticas, de la educación y de la cooperación universitaria, ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento.

El ciclo 'Nosotros, Europa. Cine', comisariado por el Festival de Sevilla, propone una selección de seis títulos que invitan a "la reflexión sobre la apertura y la diversidad de un cine europeo ajeno a las fronteras y a los repliegues identitarios". Cineastas a la búsqueda de "un nuevo relato para Europa".

En el auditorio del Cicus y gracias a la colaboración de la Universidad de Sevilla (US), se verán a partir de este lunes, 13 de mayo, seis títulos --casi todos ellos inéditos en las salas comerciales españolas-- que tratan los desafíos de la Europa contemporánea.

La integración de los inmigrantes es el asunto central de 'Une saison en France' ,dirigida por Mahamat-Saleh Haroun y 'Amin', de Philippe Faucon; otras películas abordan las huellas de la Europa comunista ('I see red people' de Bojina Panayotova) o la reconciliación de Europa con su pasado ('A violent desire for joy', de Clèment Schneider), sin olvidar la Europa que envejece ('Requiem for Mrs J.', de Bojan Vuletic o la juventud desarraigada ('A ciambra', de Jonas Carpignano).

Gracias a sus programas de coproducción y difusión, el cine europeo se encuentra "en construcción permanente, un territorio común de creación y experimentación", un cine que refleja "sus especificidades, sus contradicciones y su excepcional diversidad cultural y lingüística". En la selección de títulos se incluyen títulos que están coproducidos por Francia y Bulgaria, Italia, Serbia, Alemania o Suecia.

Con este programa TIFE se persigue el objetivo de dar más visibilidad a las prácticas culturales europeas y contribuir al debate democrático sobre el futuro de la Unión. "Una Europa cultural, fundada en la diversidad y en la construcción de proyectos comunes, abiertos al mundo, debe debatirse y enriquecerse constantemente para adaptarla a los nuevos retos a los que se enfrenta: transversalidad y mutación de expresiones artísticas, relación con la actualidad, crecimiento del sector digital, necesidades educativas y de democratización", ha explicado.

El ciclo, que viajará por distintas ciudades españolas, arrancará en Sevilla este lunes en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), donde tendrán lugar las proyecciones que irán acompañadas por presentaciones de Marie-Christine Rivière, directora delegada del Institut Français de España; el director del festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos, y los profesores Sergio Cobo, Alberto Hermida y Samuel Neftalí Fernández Pichel.