Condenado a un año de cárcel por robar en una vivienda de Las Cabezas (Sevilla) en la que había sido inquilino

Fue sorprendido por la dueña "cuando transportaba un frigorífico que acababa de sustraer de la vivienda"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón a un año de prisión, por robar dentro de una vivienda de Las Cabezas de San Juan en la que días antes había residido de alquiler, accediendo a la misma mediante una copia de la llave que conservaba y que no había devuelto a la propietaria del inmueble.

En una sentencia emitida el pasado 17 de mayo y recogida por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla declara probado, por conformidad entre las partes de este procedimiento judicial, que el acusado, actualmente de 61 años de edad, estuvo residiendo como arrendatario unas dos semanas de julio de 2017 en una vivienda de Las Cabezas de San Juan propiedad de una mujer.

"En hora no concretada del día 6 de agosto del año 2017, pero en todo caso con anterioridad a las 22,00 horas del citado día, el acusado con ánimo de obtener un inmediato e ilícito beneficio patrimonial, entró dentro de la (citada) vivienda con una copia de la llave de entrada en dicho domicilio que conservaba y que no había devuelto a su legítima propietaria tras finalizar el contrato de arrendamiento de dicha vivienda, de cuyo interior logró sustraer una placa de vitrocerámica marca TEKA, así como un calentador de agua de marca y modelo no determinados", declara probado la sentencia.

La resolución judicial agrega que el individuo fue "sorprendido" por la propietaria de la vivienda sobre las 22,30 horas de la jornada de actos "cuando transportaba un frigorífico que acababa de sustraer de la vivienda, el cual volvió a introducir dentro de la vivienda a instancia de ésta", si bien la placa vitrocerámica y el calentador de agua no fueron recuperados.

Merced a este relato de hechos probados, reconocido por el propio encausado, la Audiencia de Sevilla le condena a un año de cárcel por un delito de robo con fuerza en las cosas, imponiéndole además una indemnización de 191,2 euros en favor de la víctima, "por el valor de los efectos sustraídos de la vivienda de su propiedad y que no han sido recuperados".