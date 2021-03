Un congreso analiza esta semana en Sevilla el impacto de la digitalización económica en las relaciones laborales

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) acogerá el próximo jueves, 4 de marzo, un congreso sobre 'El impacto de la digitalización de la economía en las habilidades y cualificaciones profesionales y su impacto en las condiciones de trabajo y en las relaciones laborales'.

El congreso podrá seguirse de forma presencial --previa inscripción-- en el Salón de Actos de la facultad o a través de la plataforma digital creada para tal fin, y a su inauguración está previsto que asistan el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, según han informado desde la organización del evento en un comunicado.

Subvencionado por la Dirección General de Empleo, Inserción y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, es el segundo proyecto promovido por investigadores de la Facultad de Ciencias del Trabajo que, en un plazo de seis años, ha merecido el reconocimiento de dicho organismo europeo y cuyo valor se fundamenta, "muy especialmente", en la experiencia de las entidades de investigación que participan en el consorcio que está integrado por una serie de instituciones.

Dichas entidades son, en concreto, la Universidad de Sevilla --Facultad de Ciencias del Trabajo-- como coordinadora, The International Business School de Hungría, The Poznán University of Economics and Business de Polonia, The Jade University of Applied Siences de Alemania y la Universidad de Salento (Lecce) en Italia.

Además, desde la organización subrayan que han contribuido "decisivamente en el buen fin" del proyecto las empresas Airbus --tanto en España como Alemania--, el Distretto Tecnologico Aerospaziale (DAT), y el Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali (Cetma), así como los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla, que ha formado parte del proyecto en condición de socio del mismo, y la Central Metal Trade Union (Hungría), que lo ha hecho en calidad de Organización Asociada.

El Congreso presentará los resultados del proyecto que ha tenido como objetivo "mejorar la experiencia y el conocimiento de las relaciones laborales" a través del análisis e investigación para identificar las convergencias y diferencias existentes entre los Estados miembros participantes, esto es, Alemania, España, Hungría, Italia y Polonia.

Aprovechando las sinergias del trabajo conjunto, se ha analizado, especialmente en términos comparativos, el papel que la UE, las autoridades públicas en general y el diálogo social vienen desarrollando y van a desempeñar en el futuro en relación con la digitalización de la economía global para "mejorar la experiencia y el conocimiento de relaciones laborales", así como identificar recomendaciones y buenas prácticas que puedan difundirse a nivel europeo.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA DIGITALIZACIÓN

En el Congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer cómo la digitalización está transformando el panorama del mercado y el mundo del trabajo, redefiniendo las formas de producción, consumo y distribución.

Desde la organización del congreso explican que la digitalización ha creado "grandes oportunidades, pero también amenazas y brechas y sus consecuencias en los mercados laborales y las relaciones laborales aún son inciertas".

Agregan que las habilidades digitales están impregnando todas las ocupaciones exigiendo nuevas cualificaciones, pero también contribuyen a la creación de nuevas categorías profesionales con tareas de nueva creación, "lo que puede implicar que la fuerza laboral actual tenga que ser reentrenada o reemplazada".

La digitalización de la producción de bienes y servicios puede afectar, entre otros aspectos, a la relación laboral y su aplicación del contrato de trabajo con la aparición de nuevas formas de empleo, contenidos, así como al ejercicio de los poderes gerenciales de dirección y control, el lugar y la hora de la provisión de trabajo, los salarios, la formación, la seguridad y salud en el trabajo, el acceso a la protección social tanto a nivel individual como colectivo y a los instrumentos de representación y negociación colectiva.

En resumen, según se detalla en el comunicado que informa de este congreso, la digitalización ha permitido "nuevas formas de empleo que afectan a la forma en que se organiza el trabajo y a la interacción entre empleadores y empleados", y, con la digitalización, el trabajo se ha vuelto "menos ligado al espacio y al tiempo".

SOCIOS INTERNACIONALES

Algunos de los socios internacionales fueron también, en el año 2013, integrantes del consorcio que llevó a cabo el proyecto 'Las relaciones profesionales en el contexto de la subcontratación', por lo que se ha conformado un equipo "consolidado" que da continuidad al proyecto.

Desde la organización del congreso otorgan "gran valor" al consorcio que conforma el equipo sevillano, "por la importancia social y económica que algunos de los socios tienen para la ciudad de Sevilla, en especial el sindicato CCOO Sevilla y la empresa Airbus, que han apoyado la realización del informe y han colaborado estrechamente en los estudios realizados".

La participación y el diálogo de los interlocutores sociales en los procesos llevados a cabo por las empresas es un "objetivo prioritario" de la Comisión Europea, y "más en situaciones de incertidumbre como en la que estamos inmersos en la actualidad".

Por parte de la organización del congreso se subraya que Airbus se ha mostrado como una empresa "determinante y decisiva para el desarrollo económico" de la ciudad de Sevilla, "no sólo por la cantidad de puestos directos creados, sino también por su efecto tractor de otras empresas subsidiarias y que ha dado lugar a la creación del polo aeronáutico" en la capital andaluza.

Su colaboración es "especialmente relevante", porque los estudios en los que presta su vinculación están relacionados al mundo de la ingeniería y su presencia no es habitual en el ámbito de las ciencias sociales. El factor humano es "fundamental para su supervivencia y para el desarrollo de la empresa y la contribución de Airbus en proyectos relacionados con el desarrollo social es modélica", según se resalta en el comunicado.

La invitación para asistir al congreso que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo puede solicitarse a través del correo electrónico 'proysideinscripciones@gmail.com'.