Consejo de Portavoces del PP de Sevilla afirma que Junta "atenderá las principales reivindicaciones de los municipios"

Publicado 02/02/2019 15:12:36 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Portavoces del PP de Sevilla se ha reunido este sábado y ha mostrado "su convencimiento" de que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía "resolverá los principales problemas" de los municipios de la provincia de Sevilla, "reivindicados durante años ante los gobiernos autonómicos del PSOE que nunca fueron atendidos".

El PP de Sevilla ha mostrado en un comunicado "su satisfacción por la coordinación entre todos los portavoces de los grupos municipales a la hora de poner en común cuestiones de interés para la provincia de Sevilla", todo ello "traducido en un programa de gobierno en el que se incluyen 157 medidas para la provincia".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que ha presidido el consejo de portavoces, en el que han participado la mayoría de los portavoces del PP de los 106 municipios de la provincia, ha pedido "responsabilidad y coherencia en aquellas reivindicaciones ante el gobierno andaluz que, sin duda, serán atendidas" porque, según argumenta, "el PP es un partido serio, de gobierno, que conoce a la perfección los problemas de los municipios y sus soluciones y que se ha puesto a trabajar desde el minuto uno".

La dirigente provincial del PP ha manifestado que "en apenas unos pocos días, los andaluces están notando el gobierno del cambio, dando cumplimiento a algunos de los compromisos electorales, caso de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", y ha subrayado que "se están dando los primeros pasos para mejorar la sanidad con propuestas para ampliar la plantilla de profesionales, así como la optimización de los recursos administrativos y de proyectos de infraestructuras".

"Hemos estado más de 37 años en la oposición y llevamos diez días en el gobierno, que aún no tiene nombrada toda su estructura, es un proceso que no se debe llevar a la ligera y que tiene sus tiempo", ha explicado la popular, a la vez que ha pedido "respeto para las decisiones del gobierno andaluz". "Pido que seáis prudentes, cautos, sin dejar de reivindicar nada, pero no podemos marcar unos tiempos que no son nuestros ni dejarnos marcar el ritmo de trabajo por el Partido Socialista que ahora quiere que hagamos en diez días lo que ellos no han sido capaces de hacer en casi 40 años", ha concluido el PP.