Coronavirus.- Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pide a la Junta que ofrezca datos de contagio por municipios

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha vuelto a pedir este miércoles a la Junta de Andalucía que ofrezca información oficial del número de contagios por coronavirus en cada municipio de forma que se pueda conocer la evolución de la enfermedad por localidades. Actualmente, ha subrayado, "los ayuntamientos andaluces no reciben ninguna información del número de casos de contagio confirmados en cada municipio o de las personas en cuarentena".

La alcaldesa, en un comunicado, ha indicado que "entiende que debe ser la administración competente la que ofrezca estos datos para que la difusión, en una materia tan sensible, se ajuste a las fuentes oficiales".

"El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tiene constancia por fuentes propias de la existencia de varios casos de contagio en la localidad, pero no cuenta con información oficial y sigue las indicaciones de la Junta de Andalucía para no dar datos que no procedan de las autoridades competentes", ha dicho.

Según han explicado desde el Consistorio alcalareño, el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la Diputación Permanente del Parlamento, ha manifestado que "al Gobierno andaluz le parece penoso que haya alcaldes que informan a diario de los casos positivos en sus pueblos".

Por todo ello, desde el Equipo de Gobierno no se entienden las declaraciones de la portavoz municipal del PP, Sandra González, en las que pide a la alcaldesa de la localidad que informe del número de contagios por coronavirus. "Esta postura entra en abierta contradicción con la afirmación del propio consejero de Sanidad, de su mismo partido", han indicado.

Además, "la edil del PP equivoca el destino de su petición, ya que reclama al Ayuntamiento alcalareño unos datos que no tiene en lugar de pedírselos a los miembros de su propio partido en la Junta de Andalucía, que son quienes disponen de ella y no la facilitan a los ayuntamientos", han subrayado. Y, en el caso de Alcalá de Guadaíra, "se les ha solicitado expresamente".

"Se da la circunstancia de que la propia delegada provincial de Salud, Regina Serrano, dirigió una carta al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en la que manifestó que informaría personalmente de los casos confirmados por contagio en la localidad alcalareña, algo que no ha hecho a pesar de que el Ayuntamiento ha reiterado la petición", han concluido.