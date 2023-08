Critican el cierre de la piscina municipal de Olivares (Sevilla) en el verano "más caluroso de la historia"

OLIVARES (SEVILLA), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos-Más País en el Consistorio de Olivares ha pedido explicaciones al equipo de gobierno por el cierre durante el periodo estival de la piscina municipal durante un verano "donde hemos sufrido hasta ahora cuatro olas de calor y donde se han batido récords de altas temperaturas".

El portavoz de este grupo, José Antonio Diáñez, ha criticado "la falta de previsión" del equipo de gobierno para contar con la apertura de las instalaciones municipales, ya que según ha explicado, publicó en el portal web municipal el 28 de junio que no se abría por "dificultades en el suministro de materiales, inestabilidad en los precios de los suministros, legalización de las instalaciones e inspecciones sanitarias", destaca en una nota de prensa.

Diáñez ha señalado que "no valen excusas. Los olivareños no tienen la culpa de los procesos burocráticos o las obras: esto no puede volver a ocurrir". Asimismo, ha destacado que "desde IU echamos en falta alternativas, otras actividades que palien esta situación y que redunden en beneficio de los vecinos tal y como se desarrollan en otros municipios limítrofes que además disfrutan de su piscina".