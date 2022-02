CSIF rechaza el "desmantelamiento" de Santa Bárbara y teme que la planta de Alcalá (Sevilla) cierre en 2023

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el comité de empresa de Santa Bárbara Sistemas (SBS), ha rechazado el "desmantelamiento" que va a sufrir la fábrica de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y los 21 despidos que ya ha habido como consecuencia de la reestructuración planteada por la compañía.

El sindicato ha convocado dos jornadas de huelga para los días 11 y 21 de febrero, en los que, además, habrá una marcha desde la fábrica al Ayuntamiento de Alcalá y una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, respectivamente, para protestar contra los planes de la empresa, que a partir de 2023 trasladará el montaje de vehículos militares a su centro de Asturias, detalla el CSIF en un comunicado.

"Nos tememos lo peor, que cierre la planta", ha lamentado el secretario del comité, José Viñuela. "La empresa despidió a 21 compañeros el 28 de enero y alegó que había causas objetivas porque existían puestos duplicados y decidieron que ellos sobraban. El mismo día nos entregaron la memoria con sus planes para 2023, pero no detallan nada sobre cómo va a quedar la planta o cuántas personas van a trabajar"

Viñuela ha asegurado que "lo único" que dijeron es que "dejarán Alcalá para mantenimiento y logística, pero ahora mismo aquí no hay nadie dedicado a eso", ha criticado, al tiempo que ha remarcado que los despidos "han sido los justos para que no afectasen al 10% del total de la plantilla y no constituyese un expediente de regulación de empleo".

"Ha sido un jarro de agua fría y estamos muy sorprendidos, por decirlo de un modo suave. Ahora mismo somos 223 familias a las que no nos llega la camisa al cuerpo", ha añadido Viñuela, en referencia tanto a los 21 despedidos como a los 202 trabajadores que continúan en sus puestos.

En este sentido, el sindicato tiene previsto reunirse en los próximos días con la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra y la delegada territorial de la Consejería de Empleo en Sevilla, al margen del encuentro que habrá el lunes 7 de febrero entre el Comité Intercentros y la dirección de SBS en Madrid. En cuanto a las jornadas de huelga, han sido convocadas para los mismos días por los comités de empresa de Trubia y Madrid, donde hay 420 y 147 trabajadores, respectivamente. En la planta de la capital también hubo tres despidos el 31 de enero.