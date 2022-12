Decomisadas en Sevilla 9.000 falsificaciones de botines y carcasas de móvil y 19.700 juguetes no seguros

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 9.000 falsificaciones de calzado deportivo, carcasas de móvil y otros artículos por valor de casi 500.000 euros y más de 19.700 juguetes no seguros en ocho actuaciones llevadas a cabo durante el periodo navideño.

El Grupo Fiscal de la Policía Local de Sevilla, encargado entre otros cometidos a la inspección de los comercios localizados en los polígonos industriales para la detección de delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, ha llevado a cabo estas intervenciones de las que ha informado este viernes el edil de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera.

En primer lugar, la Policía Local de Sevilla ha realizado seis atestados por delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual que se han saldado con un total de ocho personas investigadas y puestas a disposición judicial.

En estas intervenciones, los agentes del Grupo Fiscal han intervenido un total de 6.649 pares de zapatillas deportivas intervenidas que reproducen los diseños registrados de marcas conocidas como Converse, Puma o Nike. Algunos de estos artículos simulaban una apariencia neutra, pero están confeccionados de tal manera que tras una pequeña manipulación de algunas tiras o tejidos que no se encuentran cosidos y que se desprenden con facilidad, se transforman claramente y con exactitud en los logotipos oficiales de estas marcas, completándose así la falsificación y dando un aspecto general de autenticidad.

En el transcurso de estas operaciones también se han requisado 1.250 carcasas para teléfonos Apple de última generación; 1.128 artículos varios como juegos de cartas, sobres sorpresa, llaveros y álbumes, principalmente de la marca Nintendo, entre otras.

En total, 25 empresas o marcas resultan perjudicadas al ser sus productos imitados, copiados o falsificados o, bien, se ha hecho un uso ilícito de sus logos o nombres comerciales. El precio de venta al público estimado ascendería a un total de 480.000 euros.

Además, la Policía Local procedió en una de estas intervenciones al desalojo y precinto de una de las actividades por incumplimiento grave de medidas de seguridad.

En segundo lugar, el Grupo Fiscal ha llevado a cabo dos actuaciones por incumplimiento del Real Decreto 1801/2003 de 26 de diciembre sobre Seguridad General de los Productos, y de la Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

En estas operaciones la Policía Local de Sevilla ha intervenido un total de 19.711 artículos no seguros inmovilizados que se han puesto a disposición del Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía. Principalmente se trata de juguetes dispuestos para su venta al público careciendo de los datos mínimos que permitían identificar al responsable del producto (fabricante, importador), deficiencias en el etiquetado del producto (no consta instrucciones en castellano, su composición, naturaleza, finalidad, características, condiciones de uso y en su caso las precauciones que se deben tener).

Los agentes detectaron que muchos de ellos están compuestos por piezas pequeñas sin la seguridad necesaria, pudiendo desprenderse con facilidad.

El material intervenido ha quedado depositado en los almacenes policiales a disposición judicial. De estas dos operaciones no se ha realizado una estimación económica, dada su variedad.

"Además de la vulneración de los derechos de los consumidores que suponen estas falsificaciones, al no contar con garantías sobre el producto adquirido, que, además, no es realmente de la marca deseada, en este caso existen graves riesgos sobre la seguridad de los aparatos adquiridos, especialmente los juguetes, que no han pasado por los preceptivos controles de seguridad. Se trata de artículos que corren el peligro de incendiarse o que cuentan con piezas pequeñas que pueden ser accidentalmente ingeridas por los menores", ha explicado Juan Carlos Cabrera.