Los denunciantes de la Macarena protestan por el futuro del albergue y Flores descarta cierres sin alternativa

Publicado 18/09/2018 19:13:22 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los vecinos de la Macarena que denuncian incidentes relacionados con las personas sin hogar que acuden a los recursos habilitados en dicha zona para este colectivo han celebrado una nueva reunión, tras la cual los mencionados vecinos han avisado de que abandonan "indefinidamente" la negociación bajo la premisa de que el Gobierno local no prevé redistribuir las plazas de acogida de personas sin hogar del entorno "ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo", toda vez que el Consistorio alega que no puede "cerrar un albergue o un comedor social de sin que esté en marcha una alternativa real".

Hablamos de las quejas vecinales por las incidencias relacionadas con las personas sin hogar del entorno del centro municipal de acogida de la calle Perafán de Rivera.

Y es que en este entorno de la Macarena se ubican el citado centro municipal de acogida, el Hogar Virgen de los Reyes, el centro de acogida Miguel de Mañara de la calle Maimónides y bastante cerca el centro de baja exigencia para personas sin hogar del paseo de Juan Carlos I, con lo que los propios profesionales que atienden a estas personas señalan que esta zona concentra buena parte de los recursos asistenciales de la ciudad para las personas sin hogar y el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en Sevilla, Pablo Hernández, señalaba a Europa Press que su entidad lleva años avisando de "las consecuencias negativas de la concentración de recursos asistenciales".

LOS MENSAJES

Eso sí, tanto los profesionales del sector como APDH-A llaman a afrontar la situación sin incurrir en discursos de "odio o miedo al pobre", pues si bien se critica que las personas sin hogar alivien en la calle sus necesidades fisiológicas, en Sevilla "no existen baños públicos", mientras cuando se señala el número de personas en la calle, media la circunstancia de que "no hay suficientes plazas en los albergues", por ejemplo.

Al respecto, la Policía Local ha comenzado a investigar "mensajes violentos y de odio" difundidos en las redes sociales con relación a la situación de "inseguridad" que percibe la ciudadanía en la Macarena y también en Pino Montano, donde también hay quejas por un presunto repunte de incidencias, detectando hasta 70 perfiles falsos que difundían prácticamente al unísono un incidente violento registrado en Pino Montano.

Así, mientras el Gobierno local socialista defiende que ya estudia una posible "reorganización" de los recursos asistenciales habilitados en la ciudad, pues vecinos del entorno de la Macarena avisan que dicha zona aglutina bastante más del 50 por ciento de las plazas de toda Sevilla, este pasado lunes por la tarde se celebraba una nueva reunión de la mesa de trabajo acordada entre el Consistorio y los vecinos de la Macarena que reclaman solucione a esta situación.

Tras dicha reunión, el citado colectivo de vecinos de la Macarena ha avisado de que la negociación está resultando "completamente infructuosa", exponiendo que el Ayuntamiento ha sido "tajante" al asegurar que "la redistribución de plazas de albergue, evitando la concentración en una única zona de la ciudad, no se llevará a cabo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo".

ABANDONAN LA MESA

"Dado que no se ha atendido nuestra principal petición, en contra de la promesa del alcalde, hemos decidido abandonar esta comisión de trabajo de forma indefinida hasta que de forma pública y clara se informe a los vecinos de la cuál es la propuesta del Ayuntamiento para solucionar el gravísimo problema de convivencia e incivismo que afecta a la zona de la Macarena", advierten estos vecinos.

El concejal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, ha expuesto de su lado respecto a este encuentro, que el Consistorio es "consciente de que hace falta un nuevo modelo que no concentre el 60 por ciento de las plazas en un tipo de recursos como son los albergues y en una misma zona". "En eso estamos trabajando, pero no vamos a engañar ni a mentir a nadie, porque es un trabajo lento y la atención social siempre tiene que estar garantizada. No vamos a cerrar un albergue o un comedor social de una entidad religiosa sin que esté ya en marcha una alternativa real", ha aseverado el concejal.

El edil ha defendido que el Ayuntamiento está "trabajando y reforzando los dispositivos de presencia policial, limpieza y asistencia social en la zona", defendiendo el papel de la citada mesa de trabajo para recoger las propuestas y peticiones, pero aclarando que en dicha mesa el Ayuntamiento "en ningún caso va a comprometer una reducción inmediata de las plazas de personas sin hogar", dados los entresijos técnicos y organizativos necesarios para redistribuir la oferta de plazas para personas sin hogar.

En este sentido, la concejal responsable del distrito Macarena, Clara Macías, subraya que la puerta del gobierno local "siempre está abierta para aquellos que quieran trabajar por mejorar la atención social, la presencia policial, la limpieza o los distintos dispositivos públicos".