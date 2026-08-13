Detenido en Espartinas (Sevilla) un varón con dos órdenes de alejamiento por violencia de género

Archivo - Imagen de recurso de la Jefatura de la Policía Local de Espartinas. - SPPME-A - Archivo

ESPARTINAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Espartinas (Sevilla) ha localizado y detenido a un varón reclamado por la Justicia, con dos órdenes de alejamiento por violencia de género.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tras el aviso de un vecino de la localidad, agentes de la Policía Local de Espartinas se desplazaron hasta el lugar indicado, donde procedieron a la identificación de un varón de 44 años, sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación en vigor, interesada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carmona, motivo por el que se procedió a su detención.

Asimismo, por las consultas efectuadas se ha tenido conocimiento de que al detenido le constaban dos órdenes de alejamiento en vigor relacionadas con el ámbito de la violencia de género (VioGén).

La actuación se desarrolló conjuntamente con efectivos de la Guardia Civil, siendo el detenido posteriormente trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Gines, donde continuaron las correspondientes diligencias para dar cumplimiento a la requisitoria judicial.