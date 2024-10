La Diputación de Sevilla apuesta por la innovación social: "La sociedad crece en su conjunto o no lo hará"

Javier Fernández participa en la inauguración del IV Congreso Labme en la Olavide

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este miércoles en la inauguración del IV Congreso Internacional Labme sobre innovación social. En la apertura han estado, además, Sol Barbado, directora del congreso; Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Helena Loureiro, coordinadora del equipo regional de Portugal sobre innovación social, y Cláudia Boesch, cónsul general de Portugal en Sevilla.

Asimismo, han asistido a este evento, que se desarrolla hasta el jueves en la Universidad Pablo de Olavide, Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; José Luis García, teniente de alcalde delegado del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla; y José Carlos Gómez, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, tal como informa la Diputación en una nota de prensa.

Durante su alocución y en relación con la innovación social, el presidente de la Diputación ha destacado como acción novedosa de la entidad provincial la apuesta que ésta va a poner en marcha para becar a 300 universitarios de municipios de la provincia que distan más de 40 kilómetros de la capital, con 4.000 euros para alojamiento.

En palabras de Fernández, dicha acción nace "para que el talento que hay en esas zonas de Sevilla no se pierda, porque cuando se pierde, no lo pierde solo esa persona, sino que ese talento lo pierde toda la sociedad en su conjunto. Y si no apostamos para que eso no ocurra, al final la sociedad perderá científicos, médicos, investigadores y, en definitiva, dejando en el camino activos que hacen que la sociedad en su conjunto crezca".

"La sociedad, o crece en su conjunto o no crece. Y en ese objetivo estamos inmersos en la Diputación, para convertir al territorio sevillano en un buen lugar para convivir y para emprender", ha añadido el mandatario provincial. "Resulta crucial la cohesión territorial y social, pero debe haber una política transversal sobre ellas que se base en la cohesión digital para que cada cual viva donde quiera vivir y en las condiciones que quiera y desee vivir. Y hoy estoy aquí porque este congreso pone a las personas por encima de todo y no se viene a teorizar, sino a plantear cuestiones de carácter práctico para aplicarlas en los distintos territorios", ha remarcado.

LABME, INNOVACIÓN EN CLAVE LOCAL

El Congreso Internacional de Innovación Social Labme celebra este año 2024 su cuarta edición con el empeño de seguir consolidando la comunidad de emprendedores de España, Portugal y América Latina que se ha ido forjando en años de trabajo colectivo que han demostrado que la innovación social es la mejor herramienta para afrontar los desafíos globales de una sociedad instalada en la incertidumbre.

En sus tres primeras ediciones, el congreso debatió sobre cerca de trescientas iniciativas y propuestas nacidas de emprendedores que han venido aplicando su talento y creatividad en proyectos de innovación y cuyo eje común es aportar valor añadido a la sociedad, desde la revitalización de lo local.

Labme Innovación Social es un proyecto compartido y en abierto, una iniciativa que busca la complicidad de las Administraciones y del tejido civil de las comunidades en las que trabaja, bajo el prisma de que la revitalización de los territorios tiene que partir del esfuerzo, del talento y de la creatividad de los propios ciudadanos que lo habitan.

En esa línea, Labme pretende ser una herramienta ejecutiva para actuar en el territorio, centrando sus esfuerzos en hacer que las cosas sucedan. La intención última es desplegar una hoja de ruta en clave local para los nuevos emprendedores sociales del presente siglo. Para ello, el enfoque está muy pegado al territorio con la intención de aprovechar el valor de lo cercano frente a un escenario de incertidumbres, cambios y transformaciones aceleradas.