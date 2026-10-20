Dos detenidos al desmantelar dos plantaciones con 76 kilos de marihuana en la Sierra Norte de Sevilla

Plantaciones de marihuana desmanteladas en Sevilla - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos al desmantelar dos plantaciones con 76 kilogramos de marihuana en las localidades de San Nicolás del Puerto y Guadalcanal en Sevilla.

Se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública, específicamente en la modalidad de cultivo y elaboración de estupefacientes, según ha detallado el Instituto Armado.

La investigación comenzó al detectar la posible existencia de estos cultivos, por lo que se procedió a la entrada y registro de los inmuebles. En las actuaciones se intervinieron 76 kilos de cultivo.

Los dos detenidos, junto con la sustancia estupefaciente incautada, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cazalla de la Sierra.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA en colaboración con los indicativos de seguridad ciudadana de los diferentes puestos de la Compañía de la Guardia Civil perteneciente a Cazalla de la Sierra.