El escritor Juan Cruz rinde homenaje a su padre y rememora su infancia en tiempos de posguerra en 'Ojalá octubre'

Actualizado 04/06/2007 17:56:09 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Cruz Ruiz (Tenerife, 1948) rinde un "especial" homenaje a la figura de su padre, al tiempo que rememora su infancia en tiempos de posguerra en su último libro titulado 'Ojalá octubre' (Alfaguara), una obra "rabiosamente autobiográfica", a la que definió como "una carta, un abrazo y lo mejor de mi memoria".

En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Cruz explicó que con este libro pretende rendir tributo a los perdedores de la Guerra Civil española, aunque no en lo que se refiere a ideología, "sino a todas aquellas personas débiles, humildes, acosadas por la pobreza y la miseria que trajo consigo el final de la contienda y que supieron vivir con una enorme dignidad la evidencia de la humillación".

Asimismo, el autor tinerfeño subrayó que el título de la obra pertenece a una frase de un libro de cartas de Truman Capote que decía 'Me gusta tanto este mes que ojalá siempre fuera octubre'. De este modo, subrayó que el significado de estas palabras responde a la forma de ser y de pensar de su padre. "Siempre buscó en tiempos oscuros los momentos felices, aunque hubiese logrado pocos", apuntó.

Cruz apuntó que este libro, ambientado en un barrio pobre en la posguerra como fue El Puerto de la Cruz de Tenerife, plasma cómo las personas se van identificando con la figura paterna cuando llegan a la madurez de su vida. En este sentido, añadió que "al hurgar en el pasado siempre se hallarán cosas que te ocurren en el presente" y que "la infancia es la caja negra de la existencia".

Según explicó, una mirada de su padre reflejada en un espejo de la redacción de su periódico, interrogándole sobre "el pasado y el porvenir al mismo tiempo", sirvió al escritor para lanzarse a hablar sobre los principales temas de la juventud como son la felicidad, la pérdida de esperanza y, en algunos casos como el del propio autor, la desolación.

Asimismo, Cruz, que confesó llevar 13 años pensando cómo escribir este libro, indicó que 'Ojalá octubre' recoge una mezcla del pasado y del presente, conjugados con la actualidad y los sueños. Al hilo de ello, destacó el momento de libertad que actualmente vive, lo que, según dijo, repercute en su manera de escribir, "no sólo técnicamente sino también sentimentalmente". "Cuando no lo sé decir no lo escribo, cuando sí lo sé, lo escribo sin tapujos", concluyó.

AUTOR

Juan Cruz Ruiz (Tenerife, 1948) ejerce su profesión de periodista en El País, donde trabaja desde su fundación en 1976. Su primer libro publicado se tituló 'Crónica de la nada hecha pedazos'. A continuación escribió 'Retrato de un hombre desnudo', 'Cuchillo de arena', 'Retrato de humo', 'El sueño de Oslo' o 'La foto de los suecos', entre otras obras.

En 2000 fue Premio Canarias de Literatura y ganó los premios Benito Pérez Armas y Azorín de novela. Además, fue editor y estuvo al frente de Alfaguara durante seis años, para posteriormente ser director de la Oficina del Autor del Grupo Prisa.