ESIC Sevilla reúne a sus antiguos alumnos para celebrar su encuentro anual

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

ESIC Sevilla ha reunido a sus antiguos alumnos para celebrar su encuentro anual. Es la quinta vez que ESIC Sevilla organiza un evento para sus antiguos alumnos. Este V Encuentro Alumni ha estado "lleno de aprendizajes gracias a los ponentes expertos en sus respectivas áreas". El importe recaudado con las entradas se ha donado íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El campus de ESIC Sevilla cuenta con más 3.500 antiguos alumnos y 25 años de historia que se suman a los más de 58 de la institución ESIC Business & Marketing School.

Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla, ha dado la bienvenida a los asistentes tras lo que se celebraron sesiones con invitados al encuentro, tal como ha informado la institución en una nota de prensa. La primera ha corrido a cargo de José María Gómez Márquez, CEO de Scoobic, el primer 'unicornio' andaluz. En ella, ha explicado que la idea de Scoobic nació de su hijo Álvaro al tener la necesidad de contar con un vehículo que uniera las características de una moto y una furgoneta.

"El sueño es hacer industria desde y en Andalucía y hacer los desplazamientos de última milla sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico", ha explicado, contando además que esta empresa de vehículos eléctricos ligeros, que está preparando su salida al Nasdaq a final de año, aspira a ser una firma de 1000 trabajadores y de 1.000 millones de valoración bursátil.

Seguidamente, en la mesa redonda de antiguos alumnos, han compartido las tendencias actuales en sus áreas y las competencias clave en sus profesiones participantes como Paula Cuder Limón, responsable de Marketing y Comunicación en Strugal; Sebastián Salvatierra Hurtado, director de Desarrollo e Innovación en Konecta, y María Victoria del Río Bustillo, jefa de Operaciones en Sevilla en Coca-Cola Europacific partners.

Paula Cuder ha comentado que en su empresa funcionan en el departamento de manera autónoma y que en la selección de talento no sólo valoran el currículum, sino a la persona. Ha aprovechado el momento para agradecer a ESIC Sevilla que "me abriera la mente" y la hiciera especializarse en comunicación empresarial. Sebastián Salvatierra ha explicado cómo su compañía ha automatizado cerca del 80% de los procesos de selección. "En Konecta, valoramos no sólo conocimientos tecnológicos, sino saber trabajar en equipo y adaptación al cambio. También es importante la comunicación", ha apuntado.

Por su parte, Victoria del Río Bustillo ha asegurado que es muy importante controlar el estrés en el trabajo, que gracias a ESIC consigues una visión amplia. No solo en marketing, también otros departamentos. "La pandemia ha cambiado algunos hábitos de consumo y en Coca Cola llevábamos 10 años hablando de sostenibilidad. Una botella dura 7 años y se puede rellenar 26 veces."

Después, los alumni han entrado la donación de 1.040 euros a Jesús Maza Burgo, presidente de AECC Sevilla, y a Francisco Javier Triano de Castro, responsable de Sostenibilidad Económica de la AECC, que han compartido el dato de que "el cáncer genera 40.000 euros al año en pérdidas a un autónomo medio. Gracias a esta aportación muchas personas se sienten respaldadas".

Se ha hecho entrega el premio a la promoción con mayor número de asistentes al evento, en este caso la del EMBA 10. El cierre del evento estuvo a cargo de Felipe Llano, director general de ESIC Business & Marketing School, que ha compartido palabras de agradecimiento a los presentes confirmado que "los alumni sois nuestra gasolina. Conocimiento, habilidades y valores son los pilares que intentamos aplicar en el día a día en ESIC". Las empresas colaboradoras del acto han sido Coca Cola como patrocinador, Scoobic y el restaurante Taberna del Alabardero.