El Espacio Santa Clara de Sevilla acoge la presentación del nuevo trabajo de Fahmi Alqhai

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación del disco 'Colombina. Music for the the Dukes of Medina Sidonia' de Accademia del Piacere, bajo la dirección musical de Fahmi Alqhai, director de la Accademia, que ha participado en el acto, junto al alcalde, Antonio Muñoz (PSOE) que ha servido para mostrar este nuevo álbum en formato físico y su salida en las principales plataformas digitales de 'streaming'.

"El disco que presentamos viene de la mano de Fahmi Alqhai, un músico sevillano que triunfa más allá de nuestras fronteras y que dirige además el festival de música antigua más importante del sur de Europa: el FeMÀS. Representa como pocos el talento en nuestra ciudad, un creador en constante desarrollo, siempre con nuevas ideas y con un espíritu investigador que le hace llegar a joyas como la que hoy traemos a Santa Clara", ha destacado Muñoz en un comunicado.

El regidor hispalense ha recordado que este trabajo, en el que participa el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), tuvo su estreno absoluto el 8 de diciembre en el Espacio Turina, "la gran caja de música de nuestra ciudad y que año tras año va superándose con una programación de alta calidad, muy variada y que cuenta con un público fiel".

Este estreno sorprendió al público con la recuperación histórica de uno de los grandes monumentos musicales del Renacimiento español: el 'Cancionero de la Colombina de Sevilla', conservado durante cinco siglos en la Biblioteca del mismo nombre de su Catedral, y que ahora vuelve a la luz con esta edición discográfica.

Para llegar aquí, Alqhai fue merecedor de la concesión de una Beca a Investigadores y Creadores Culturales en Música y Ópera de la Fundación BBVA y que ha abarcado tanto la concienzuda investigación previa como el concierto de presentación y la grabación mencionadas. Esta beca forma parte de un programa de apoyo a creadores en estadios intermedios de su carrera con proyectos marcadamente personales e innovadores.

La relevancia de la Red Leonardo queda de manifiesto desde su creación en 2014: desde entonces ha crecido cada año, llegando a estar integrada actualmente por 482 investigadores y creadores que han podido contar con los recursos necesarios para impulsar proyectos de difícil financiación por otras vías.

De este modo, la beca ha encajado a la perfección con la filosofía de trabajo de Fahmi Alqhai como maestro creativo y riguroso historicista. La nueva publicación supone un nuevo paso en su carrera que afianza una posición basada en el afán por expandir los límites de la viola de gamba mientras explora nuevos universos en los que poder desarrollar la música y las emociones que este antiguo instrumento aún puede ofrecer tanto a aficionados a la música como a expertos.

Así, una vez más, con 'Colombina. Music for the Dukes of Medina Sidonia', Alqhai muestra su amor por la música y la recuperación de joyas en forma de partituras pertenecientes a diferentes autores. Además, para los sevillanos de Accademia del Piacere y su director, recrear la música del Cancionero de la Colombina que, según los estudios de la musicóloga Lucía Gómez, autora del libro: Música, nobleza y mecenazgo, con toda probabilidad fue interpretada en Sevilla por uno de los primeros consorts de violas da gamba documentados en el mundo ha sido un placer al que se sentían predestinados.

Los músicos de Accademia se han imbuido de la apasionada música de Juan de Triana y el peculiar estilo de la escuela polifónica andaluza de la Era del Descubrimiento, y se han volcado en reproducir las creativas prácticas improvisatorias de los instrumentistas de la época.

Preservado gracias al celo bibliófilo del hijo de Cristóbal Colón, Hernando, que lo adquirió en 1534, fue manuscrito muy probablemente en la opulenta capilla del Duque de Medina Sidonia, y es testimonio de la gran Sevilla de la era colombina, entonces capital comercial europea y a punto de convertirse en la puerta de América.

El Cancionero Musical de la Colombina es una de las colecciones de polifonía más relevantes del siglo XV. Sus 95 piezas conforman el corpus polifónico más antiguo del repertorio español, siendo la mayoría obras profanas (salvo doce piezas religiosas, dos en francés, cuatro sin texto y una instrumental). El compositor predominante es Juan de Triana, aunque también contiene composiciones de otros autores de renombre como Johannes Cornago, Johannes de Urrede y Johannes Ockeghem. Los éxitos musicales del momento que debieron escuchar tanto los duques de Medina Sidonia como sus invitados, están presentes en este cancionero.

COLOMBINA, DE LA INVESTIGACIÓN A LA GRABACIÓN

El disco recoge una selección realizada por Fahmi Alqhai de 15 de estas composiciones que, tras los nuevos arreglos, transitan por la emocionante ternura de temas como 'Qué bonito niño chiquito', la serenidad reconfortante de 'Ave Maris Stella' o la épica polifónica de 'Postludium' entre otros paisajes musicales.

La grabación se realizó en el Convento de San Pedro de Alcántara del Colegio Mayor La Luz, una pequeña joya arquitectónica de la ciudad de Sevilla desconocida para el público general y que guarda las condiciones acústicas y de sonoridad adecuadas. Una vez registradas estas jornadas, el trabajo de edición, mezcla y masterización se llevó a cabo en los estudios Sputnik de Jordi Gil con Félix Vázquez y Rami Alqhai a la cabeza de las ediciones.

El inequívoco atractivo del álbum ha hecho que sellos de la importancia de Sony Classical y Deutsche Harmonia Mundi se hayan involucrado respectivamente en su distribución internacional y producción. El resultado, ya disponible en las plataformas digitales de streaming, guarda una sorpresa para los amantes del formato físico: una de las ediciones del disco contiene tanto el concierto íntegro grabado en la Sala Turina el pasado mes de diciembre como un imprescindible documental sobre el proyecto que sin duda enriquecerán la experiencia de escucha de cualquier aficionado a la música.