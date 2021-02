El Espacio Turina de Sevilla acoge 26, 27 y 28 el ciclo Folkquivir con Young Forest, Los Hermanos Cubero y Marina Yfeu

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Turina, equipamiento dependiente del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla, acogerá entre los días 26 y 28 de febrero una nueva edición de Folkquivir, IV Ciclo de músicas tradicionales y del mundo de la ciudad de Sevilla. Todos las actuaciones se celebran a las 16:00 horas.

Tras más de dos años sin actuar en Sevilla (una de sus ciudades natales), el trío de folk afincado actualmente en Madrid, Young Forest, abre el viernes 26 este ciclo, presentando los temas de su primer LP 'Looking North', esta vez en un formato electro-acústico.

Un disco cargado de sonidos folk rock acompañados de unas cuidadas armonías vocales, ya seña de identidad de esta banda conformada por Frank Bernal (guitarra y voz), Javi Herrero (banjo y voz) y Salvador Daza (violín y voz).

La siguiente cita es el sábado 27 de la mano de Los Hermanos Cubero, dúo que llega al Turina para presentar su próximo álbum doble.

La primera parte de este nuevo trabajo, 'Proyecto Toribio', festejará el violín como instrumento tradicional de ronda y baile en la provincia de Guadalajara a partir del material de Toribio del Olmo junto a muchos de los mejores tañedores castellanos de violín y algunos otros grandes del instrumento.

La segunda parte, 'Errantes Telúricos', verá desfilar a diferentes talentos del pop, el flamenco y la canción de autor que se suman a lo largo de diez canciones. En esta ocasión se acompañan de la violinista María San Miguel.

Ya el domingo 28 subirá al escenario del Espacio Turina María Yfeu. La crítica especializada señala a la sevillana como una de las voces más interesantes del circuito independiente español y europeo.

Su primera canción, 'Grudges' (lanzada en 2019), y sus dos siguientes singles, 'Let it grow (up)' y 'All These Days', ya han llamado la atención de crítica y público, llevándola a pasar por La 2 Noticias y siendo incluida en la Promoción 19 del programa 'Hoy Empieza Todo' de Radio 3.

Los directos de María Yfeu son otra de sus armas más contundentes, ya sea en formato dúo, acompañada del pianista Julio Martín o rodeada de su banda al completo.

Su talento y versatilidad se imponen en cualquier propuesta, tal y como ya ha demostrado en festivales como Sound Isidro, Monkey Week, Estaciones Sonoras o Ribeira Sacra, entre otros.

El ciclo continuará en la Sala X el 14 de marzo con Korrontzi, uno de los grupos referentes de la música popular vasca; y Carmen París, quien traerá su espectáculo 'París al Piano' al Espacio Turina el 4 de junio.

Folkquivir es un ciclo de música folk de carácter anual para el estudio, conocimiento y difusión de las músicas tradicionales de nuestro país, desde las mejor conservadas hasta las que se funden con los ritmos más contemporáneos; así como de sus entornos históricos, socio políticos y culturales.

El principal objetivo es la difusión de la música folk en todas sus vertientes entre la población sevillana de manera continuada.

Un año más, esta propuesta recala en el Espacio Turina, escenario de referencia nacional e internacional, en pleno centro de Sevilla, que ofrece una serie de ciclos plenamente asentados en la agenda cultural que dan visibilidad a distintos géneros y estilos: desde el jazz hasta la lírica pasando por la música clásica o la contemporánea.

Las entradas están ya a la venta en la taquilla del Teatro Lope de Vega y en la página web: http://www.icas-sevilla.org/.