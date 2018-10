El Espacio Turina de Sevilla "se consolida como centro de referencia" con más de 150 conciertos para esta temporada

Publicado 18/09/2018 18:40:09 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Turina arranca este otoño la temporada 2018/2019 con una "rica y variada" programación con la que "se consolida como el centro musical de referencia en la ciudad", y albergará más de 150 conciertos de festivales y ciclos, tales como FeMÀS, Otoño Barroco, el Ciclo de Cámara ELI de la Ross, Asejazz, el Festival de Guitarra, el Ensembles Sonoros, el de la Zarzuela o el de la Orquesta Barroca de Sevilla, junto a nuevas iniciativas como La Europa de Murillo o los talleres familiares.

Así, el espacio de la calle Laraña ofrecerá una oferta cultural "plural y dinámica" que da visibilidad a distintos géneros y estilos, que abarcan, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, desde el flamenco a la música de cámara, pasando por la música antigua, el jazz, la zarzuela, la música de autor, el folk, las músicas contemporáneas y de vanguardia, la música clásica o los conciertos extraordinarios.

"De esta forma, el Espacio Turina se sitúa como el espacio con la programación musical más amplia de la ciudad, con una amplia y coherente programación, que lo posicionan como el centro de referencia de los amantes de la buena música", ha reincidido el Consistorio.

Entre las novedades de la temporada está el ciclo La Europa de Murillo, que reúne del 17 de octubre al 18 de enero un total de 14 conciertos con lo más destacado del panorama musical internacional. Entre ellos cabe destacar el de Es Arts Florissants 'Madrigales de Gesualdo. Libro I' (sábado 27 de octubre), Capella Carcoviensis con 'Seven Deadly Sins' (el sábado 24 de noviembre), L'arpeggiata 'L'amore innamorato' (viernes 7 de diciembre) o la Vocal Consort Berlin que interpreta 'Bach to Buxtehude. A nordic Pilgrimage' el 11 de enero de 2019.

La continuidad a la programación la ofrecerá a partir de enero la temporada de la Orquesta Bética de Cámara con cuatro conciertos hasta el 7 de junio con piezas de Bruch, Mendelssohn, Sibelius, Crussel, Grieg, Schubert, Mozart y Hayden. Así como el ciclo de Andalucía Clásica, que hasta abril tiene programados cuatro recitales con intérpretes como Elisabeth Leonskaja, Edding Quartet o la pianista Janina Fialkowska.

Además, el Ayuntamiento ha explicado que con el afán de generar nuevos públicos y ser "centro generador de ideas", el Turina amplía su oferta con talleres y actividades participativas, de carácter didáctico y lúdico para disfrutar en familia. Es el caso, por ejemplo, de los que organiza la Fundación Barenboim-Said y que van dirigidos a escolares de infantil y primaria.

Así, durante nueve sábados desde el 13 de octubre hasta el 15 de junio, se invitará a los más pequeños a conocer los secretos del violín, practicar la percusión, comprobar las ventajas de la musicoterapia, conocer los entresijos de una orquesta o adentrarse en distintos universos sonoros.

ARTISTAS EMERGENTES

"Se abre aún más a la creación de artistas emergentes", ha enfatizado el Consistorio, acogiendo propuestas como Dum/Mentre/Mientras de Irene Cantero (el 19, a las 19,00 horas). A esta iniciativa se le añade la que llevará a cabo el equipo de Proyecto Ocnos, el 26 de mayo, con la ópera The Sins of the Cities of the Plain, con la participación de Pedro Rojas Ogáyar, (guitarras) y Gustavo Domínguez (clarinetes) y El Niño de Elche como cantante.

Asimismo, fruto de las alianzas establecidas con asociaciones locales "de gran recorrido", como la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, Compañía Sevillana de Zarzuela, Assejazz, ASAO o el FeMÀS, entre otras, el Turina da continuidad a ciclos de referencia en la ciudad mostrando un carácter integrador y plural.

En concreto el Festival de Música Antigua FeMÀS, uno de los reconocidos eventos que acoge el Turina, celebrará este 2019 su 36 edición del 21 de marzo al 13 de abril, con Fami Alqhai en la dirección.

Por su parte, este mes da comienzo el XXIX Ciclo de Música de Cámara CCROSS-ELI, que hasta el 23 de junio ofrece un total de once conciertos y que supone la continuación de uno de los grandes hitos de la pasada temporada en la que, por primera vez, la ROSS desarrolló de forma íntegra en el Espacio Turina su programación.

Un lugar destacado en este primer trimestre lo tendrá asimismo el ciclo del Otoño Barroco, que alberga en la Sala Silvio tres conciertos, dos de ellos en sesión doble, a las 19,00 y 21,00 horas, y otro el domingo en horario matinal para la familia. El 25 de septiembre será La saga de Couperin; le sigue el domingo 14 de octubre a las 12,00 horas el Concierto en familia.

"Otra de las iniciativas más esperadas y reclamadas por el público", a juicio del Ayuntamiento, es el Ciclo de Zarzuelas y conciertos sinfónicos, que ofrece la Compañía Sevillana de Zarzuela que, esta vez además, celebra aquí su décimo aniversario presentando tres reconocidos libretos, además del IV Concierto Sinfónico Solidario de Navidad del 21 diciembre).

La que abre el ciclo el 28 de septiembre, a las 20:30 horas, y el día 29 en doble pase, a las 17,30 y 20,30 horas, será Gigantes y cabezudos, del maestro Fernández Caballero y cuyo argumento relata los enredos de un trío amoroso formado por Pilar, su novio Jesús, destinado en la guerra de Cuba, y un sargento que se enamora de la chica

RECITALES LÍRICOS Y EL FESTIVAL DE LA GUITARRA, EN OCTUBRE

Del mismo modo, este año "se apuesta especialmente", según ha asegurado el Ayuntamiento, por los recitales líricos como el de ópera y zarzuela, tal es el caso del viernes 12 de octubre, que se celebra la gala lírica de ganadores del certamen 'Nuevas Voces Ciudad de Sevilla', donde intervienen las soprano Gan Barrera y Nancy Catalina Rodríguez; la mezzosoprano, Alejandra M. Acuña; el tenor Alejandro del Ángel García; el barítono John Heath y el pianista Francisco Soriano.

Octubre se abre con otra de las citas imprescindibles como es el Festival de la Guitarra de Sevilla, dirigido por Francisco Bernier y que celebra del 1 al 6 de octubre su novena edición recogiendo en la Sala Silvio los distintos estilos e influencias de este instrumento de los cinco continentes. Así, bajo el título de 'España: sueño y verdad' habrá ocho conciertos, además de los tres concursos internacionales de guitarra flamenca, clásica y composición.

El 1 de octubre abrirá la cita Octavio Hernández, acompañado de Andrés Litwin (batería), Emilio Martín (Contrabajo) y Kike Perdomo (Saxos, Tenor y Soprano). El día 2 le sigue la guitarra flamenca del joven Manuel de la Luz, con Diego Amador a la percusión, Cristian de Moret, al piano y al bajo, Fran Roca, con segunda guitarra y flauta travesera y Olivia Molina, voz y palmas.

El día 3 habrá doblete con el recital del danés Frederik Munk Larsen y el concierto Seville Guitar Duo: Francisco Bernier y Antonio Duo. Desde Francia llega el día 4 Tania Chagnot y desde Argentina, el mismo día, Roberto Aussel. Asimismo, se celebrará la gala de la final del III Concurso Internacional de Guitarra flamenca de Sevilla y el día 5 la segunda, con la final del IX Concurso Internacional de Guitarra clásica.

Como viene siendo habitual, el Turina acogerá de nuevo el Festival Encuentros Sonoros. Ciclo Internacional de Música Contemporánea, que organiza Taller Sonoro ofreciendo una panorámica de la creación actual en la música. Para esta octava edición, la cita contará con nueve conciertos desde el 28 de octubre hasta el 10 de febrero dando comienzo con los madrileños Plural Ensemble, conjunto dirigido por Fabián Panisello.

A toda esta oferta se suma en 2019 la que trae la Orquesta Barroca de Sevilla, que presenta del 8 de febrero al 18 de mayo tres conciertos. El primero, que lleva por título Pompa y circunstancia, está dirigido por Alfonso Sebastián e intervendrán la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Barroca del CSM Manuel Castillo de Sevilla y Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla el 8 y 9 de febrero a las 20,30 horas.