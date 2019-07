Espadas anuncia la entrada de BEI en el Plan de Vivienda y pide fondos a Europa "al máximo" para el Metrocentro

Publicado 08/07/2019 14:36:02 CET

Prevé que la deuda haya caído casi a la mitad en 2019 respecto a 2015 y que el nuevo presupuesto arranque el 1 de enero

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) va a entrar en la financiación del Plan de la Vivienda, concretamente en el área de renovación urbana, donde Los Pajaritos es el área de mayor prioridad de intervención, a la par que su gobierno ya ha solicitado fondos europeos "al máximo" para el desarrollo de la ampliación del Metrocentro, que prevé su llegada a las Setas como elemento fundamental para la reducción de vehículos en el centro de la capital.

Durante su intervención en el desayuno coloquio Encuentros SER 'Un nuevo liderazgo para la ciudad de Sevilla', Espadas ha asegurado que para este mandato se ha configurado un gobierno "con fuerza y respaldo para los grandes retos, con voluntad de acuerdo y consenso y sin condicionamientos o hipotecas que desdibujen lo que los sevillanos votaron". En este marco, pone en valor "el saneamiento de las cuentas y la estabilidad" otorgada en su mandato, en el que la deuda se ha reducido de 450 a 260 millones, la cifra prevista de cierre de 2019.

Con esa base, a la que suma las directrices del Plan Estratégico de Sevilla y el arranque del nuevo presupuesto municipal en 2020, que espera que esté en marcha desde el 1 de enero, apunta a las infraestructuras como elemento fundamental ante el "retraso" que la ciudad acumula, aunque advierte de que ese avance hay que hacerlo "con mentalidad de 2020 y no de 2010, a la luz de la tecnología con la que hoy se construye".

Tras insistir en que las obras del metro han de comenzar este mandato, insta a explicarle las cosas "bien" a los ciudadanos y analizar el desarrollo de tramos subterráneos o en superficie. "Nos hemos quedado anclados en el metro en la peor posición entre nosotros cuando el mundo ha cambiado y se está haciendo de todo en otras ciudades. Hay que salir de un debate cateto que no nos ha permitido avanzar ni un metro y tener valentía, viajar y ver lo que se está haciendo en otros lugares", sentencia.

En este marco, considera que es positivo que la sociedad se mueva, haciendo referencia a la plataforma civil 'Por una Sevilla con futuro', añadiendo que en ocasiones "hay que dejar la pancarta, que a veces es muy útil" y trabajar en otras vías, ya que "nos conocemos bien porque alguna pancarta ya no es blanca sino que está ajada". "Este alcalde está para trabajar con vosotros e ir juntos a reivindicar lo justo a otras Administraciones, pero sin visiones parciales y concretas, sino que tengan una explicación social convincente", incide.

Espadas subraya que no se puede estar "discutiendo todo el día si es túneles o puente o si la Línea 2 o la 3 porque no se avanzará". "Debemos ser capaces de parar el reloj y ponernos a negociar entre Administraciones, llegar a acuerdos y ejecutarlos", sentencia, reiterándole al presidente andaluz, Juanma Moreno, que defina el modelo de financiación del metro y un cronograma, una petición que "también vale para la SE-40 con el Estado".

UN "CAÑÓN DE TRANSPORTE" PÚBLICO AL CENTRO CON TRANVÍA

Espadas también ha esperado el respaldo de la citada plataforma civil para impulsar la ampliación del tranvía, que "no se puede dejar a medias", entendiendo que debe llegar al Casco Antiguo, hasta la Encarnación. "Eso está dibujado pero hace falta un acuerdo político para que sea de todos. El tranvía no es un empeño personal para que el alcalde se vaya con el pin, sino que es por un modelo de ciudad, por una planificación coherente y para cerrar el anillo", agrega.

Con esa medida, pretende avanzar en la creación de un "cañón de transporte público" al centro que justifique el descenso en la entrada de vehículos y su limitación a vecinos y carga y descarga. Indica que el Plan Centro de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), derogado con la entrada de Juan Ignacio Zoido (PP), tenía "un concepto claro pero con una operativa a la que le faltó tiempo para asentarse". Espadas aboga por crear primero los canales de acceso al centro y crear alternativas de transporte para "no generar situaciones de nuevo de espasmo con situaciones encontradas", limitando a continuación los vehículos privados.

RENOVACIONES, COMO LOS PAJARITOS, Y NUEVOS MODELOS DE VIVIENDA

Por otra parte, Espadas ha hecho referencia al desarrollo urbanístico en la ciudad y ha anunciado la "implicación" del BEI en el Plan de la Vivienda de Sevilla. "Se le presentó el plan municipal de vivienda, recogiendo actuaciones al este, norte y sur, con desbloqueos, y está terminando de definir su posicionamiento, al parecer en positivo, sobre en qué proyectos intervendrá", detalla.

El alcalde añade que el BEI considera interesantes los procesos de renovación urbana en la ciudad, con "Los Pajaritos como la gran asignatura", y los nuevos modelos de vivienda que "triunfan a nivel europeo", como son los destinados a jóvenes y mayores. "Hay oportunidades de financiación y no las perdemos. Hemos pasado de cero a cien millones captados de Europa en cuatro años. Esa será la senda", sentencia.

EMVISESA Y LAS OBRAS EN LOS BARRIOS

En esa línea, Espadas asegura que se seguirá además aportando inversión a los barrios, "pero mejorando la gestión" y con medidas que van más allá del desarrollo de planes de choque puntuales. Considera que el sector público tiene una capacidad de intervención "más rápida" a través de las empresa municipales, por lo que la Gerencia de Urbanismo "se verá haciendo las cosas de otra manera y Emvisesa, que ya no solo camina sino que corre, será importante no sólo en materia de vivienda si no de obras"

"Es algo que hemos reforzado desde la coordinación y se apuesta por que Emvisesa realice el trabajo de modo mucho más directo", incide, dejando claro que el panorama de la ciudad en este ámbito al final del mandato será completamente diferente al que encontró a su llegada.

En este contexto, el primer edil ha defendido el papel de las empresas públicas y ha advertido que no entiende el porqué las empresas saneadas no pueden aumentar su plantilla, poniendo como ejemplo a Lipasam o Tussam, algo que espera que se solvente con el nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez.

PIDE A ESTADO MÁS POLICÍAS, FINANCIACIÓN Y CAMBIAR NORMA

De hecho, menciona que, con ese cambio, se produciría un aumento a mayor ritmo de las plazas de la Policía Local, a la par que pide más Policía Nacional. "Se nos dijo en 2015 que una ciudad en alerta 4 reforzada tendría recursos extras pero no podemos hacerlo solo con plantilla municipal", resalta, por lo que pide al Estado "un poquito de más gas y de financiación al obtenerse recursos de otras áreas del ayuntamiento donde son necesarios".

No se queja del respaldo del Gobierno y del apoyo con efectivos de Policía Nacional de otras zonas ante el desarrollo de los grandes eventos de la ciudad, donde "estamos muy bien cubiertos", pero recuerda que, "en el día a día, estamos muy justos".

ABOGA POR TRABAJAR CON OTRAS CIUDADES DEJANDO "LA POLÍTICA DEL AGRAVIO"

Preguntado por el trabajo que realiza la capital regional con Málaga, Espadas no ha descartado continuar llevando a cabo alianzas con otras ciudades. "La potencia se llama Andalucía", incide, tras apostar por no estar "dando codazos" y trabajar con otras ciudades desde la "complementariedad para llegar a donde no se podría individualmente".

Recuerda que la instalación de rutas aéreas son decididas por las propias aerolíneas y destaca el trabajo que llevó a cabo la Junta para la ruta entre Málaga y Nueva York con Delta. "Hay gente a la que le interesa seguir en la política del agravio. Yo aspiro a seguir trabajando y demostrar con proyectos que trabajando juntos podemos llegar a más".