Espadas ordena "revisar" los inmuebles municipales necesitados de más prevención ante el menor muerto en Torreblanca

Publicado 20/02/2020 20:47:55 CET

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ante el caso del menor de 17 años fallecido al caer sobre él una sección de muro en el cortijo de la Hacienda El Rosario, enclavado en Torreblanca y de propiedad municipal, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla, el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, ha informado de que ha ordenado "revisar urgentemente" los casos de los "solares o inmuebles municipales en los que haya que reforzar la señalización o información" para evitar intrusiones en los mismos.

Durante el pleno ordinario celebrado la tarde de este jueves, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha señalado la mencionada tragedia, ante la cual la Fiscalía y los padres del fallecido han pedido que los menores que también estaban aquella noche en el cortijo declaren como investigados ante un juzgado de Menores. En ese contexto, ha preguntado al primer edil si el Consistorio cuenta con un "protocolo para actuar ante edificios municipales o de terceros que puedan ser peligrosos para los viandantes".

Espadas ha respondido que el Ayuntamiento tiene un "enorme inventario de bienes formado por 3.286 inmuebles" de su propiedad, y dado que no hay "recursos suficientes" para atender todas las incidencias que puedan surgir en tantos inmuebles, las actuaciones de "reparación, conservación, desalojo, demolición o cerramiento" son promovidas "en función del orden de prioridad" y de los servicios que se necesiten.

No obstante, a raíz del citado caso, Espadas ha indicado que ha "encargado" al área municipal de Patrimonio que "revise otra vez algunos los casos de los solares o inmuebles municipales en los que haya que reforzar la señalización o información, para que los ciudadanos no entren en una propiedad que no les corresponde y donde no procede porque asumirían algún tipo de responsabilidad". Se trata, según ha dicho, de "revisar urgentemente si hay alguna situación con esa necesidad de refuerzo informativo o de vallado".

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción presentada por el PP para que el Ayuntamiento de Sevilla, bajo la responsabilidad directa de la Alcaldía y en el plazo máximo de tres meses, redactase un plan director específico para la Real Fábrica de Artillería, con una estrategia global definida sobre el destino y futuros usos de este Bien de Interés Cultural (BIC), "atendiendo especialmente a su relación con el entorno en el que se ubica, con expresión concreta de un cronograma de actuaciones para los trabajos de rehabilitación y con la concreción de la financiación apropiada".

La moción ha decaído al votar en contra Cs, Adelante y el PSOE, frente al voto positivo de Vox y el PP. Durante el debate, Gonzalo García de Polavieja (Vox) ha lamentado que el debate plenario se enredase en comentarios "estériles" sobre "cómo se llaman" los instrumentos de planificación cuando lo necesario es "hacer algo", mientras Susana Serrano (Adelante) ha pedido "rigor para no gastar dinero en algo que ya está hecho".

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha defendido de su lado que "el nombre es lo que define a una norma" y ha asegurado que el documento esgrimido por el Gobierno local socialista respecto al monumento "no es un plan director" y está "desactualizado y atrasado", mientras el socialista Antonio Muñoz ha expuesto que dicho "plan director" ya está sobre la mesa mediante el "documento síntesis" del proyecto de Centro Magallanes de emprendimiento de industrias creativas y culturales planeado en dicho enclave. "Sería un gasto innecesario", ha dicho respecto a promover otro documento, avisando de que sin ese "plan director" la Unión Europea no habría destinado fondos a la iniciativa del Centro Magallanes.