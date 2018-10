Espadas valora la urgencia de ampliar el Quinto Centenario de Sevilla, cuyo proyecto estará en no más de dos meses

Publicado 26/07/2018 15:26:53 CET

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha valorado este jueves que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciara que se va a realizar una ampliación del puente del Quinto Centenario con "urgencia", lo que, a su juicio, puede hacer que "en las próximas semanas, el próximo mes o dos meses, pero no mucho más" se concrete el proyecto. "Nos habló de períodos a corto plazo; no a medio o largo", ha subrayado.

En la reunión que mantuvieron el miércoles Espadas, Ábalos y el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, también se analizó la conexión entre el aeropuerto y la estación ferroviaria de Santa Justa y, según ha expresado el alcalde en declaraciones a los medios, el ministro confirmó que el estudio está presupuestado y "será licitado con carácter inminente".

Así pues, ha asegurado que los anuncios del ministro tras la reunión del miércoles "sorprendió a todos". "Yo creo que hay que decirlo así, esperábamos sólo hablar de metro pero hemos hablado de muchas más cosas", ha expresado el alcalde que ha destacado que el ministro "vino con temas y concreción de ellos".

Sobre el proyecto de ampliación del puente del Quinto Centenario ha valorado que comenzará "en el próximo mes o dos meses, pero no mucho más". "Probablemente incluso antes de lo que les estoy diciendo", ha aseverado.

Ha explicado que esto se acometerá así porque el Ministerio de Fomento asume la obra "como un proyecto para ejecutar con urgencia" debido a la congestión del tráfico que experimenta. Según ha expresado, esto "puede permitir ver que en unos meses se ponga en marcha proyecto, licitación y actuaciones".

En este sentido, ha explicado que el equipo técnico del Ministerio competente en la materia "ya está trabajando en soluciones técnicas y ya tienen alguna referencia de algún otro puente en España con características similares".

Asimismo, ha considerado que la decisión de mejorar ese puente y darle mayor capacidad permite "ganar tiempo para dar un poco de oxígeno a la finalización de la SE-40".

FINALIZACIÓN DE LOS TÚNELES DE LA SE-40

Preguntado acerca de los "retrasos" que están afectando a los túneles proyectados para salvar el cauce del río Guadalquivir en la SE-40 y si esto tiene relación con la ampliación del puente del Quinto Centenario, Espadas ha expresado que el ministro "no ha venido a anunciar ningún retraso", ya que el proceso está en la misma situación que antes.

"Retrasos no, --la obra-- ya está retrasadísima", ha advertido respecto a las demoras que han experimentado años atrás estos túneles entre varias localidades de la provincia. "De hecho, no hablamos en este caso de un proceso que el anterior ministro ya nos dijo donde estaba, estaba justamente en que los contratos firmados con la Unión Temporal de Empresas (UTE) tenían que revertirse porque la situación de una de ellas no permitía seguir adelante", ha manifestado.

Según ha apuntado Espadas, tras producirse esto, había administrativamente que volver atrás, y eso además incorporaba la necesidad de actualizar algunos de los proyectos con arreglo al informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "Es un proyecto que se ha complicado, que además, en el sentido presupuestario, la crisis le cogió de lleno, y por tanto se paralizó prácticamente en su totalidad", ha lamentado.

En este sentido, ha resumido que "el retraso es fruto de la situación vivida". "No se le puede imputar a este equipo del Ministerio de Fomento que, igual que el anterior, lo que está es gestionando una situación contractual que se ha complicado enormemente porque una de las empresas no sigue adelante con el proyecto", ha defendido.