Los exalcaldes socialistas de Huévar (Sevilla) investigados niegan "contratos para captar votos"

Moreno alega que "nunca" escuchó ofrecer empleo por votos y Borrego achaca a un "error" la factura del PSOE cargada al Consistorio

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha tomado este viernes declaración como investigados a los exalcaldes socialistas de Huévar del Aljarafe Rafael Moreno y Áurea María Borrego, en las diligencias incoadas merced a la denuncia promovida por el PP contra la Agrupación socialista de dicha localidad por presunto delito electoral al ofrecer supuestamente contrataciones municipales a cambio del voto en los comicios municipales y presunto delito de malversación continuada, por un mitin celebrado en 2002 por el PSOE y costeado con dinero público.

Ello, después de que el pasado mes de marzo, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dejase "sin efecto" la decisión previa del juzgado de archivar provisionalmente las citadas diligencias. Estimando plenamente un recurso de apelación del PP contra la decisión del Juzgado número cinco de Sanlúcar de archivar la causa, la Audiencia anulaba así dicha medida y ordenaba al juzgado "continuar con las actuaciones por el trámite de las diligencias previas".

Los populares interpusieron su denuncia ante la Fiscalía el pasado mes de octubre de 2019, después de que las elecciones municipales de aquel año se saldasen en Huévar del Aljarafe con el PP como fuerza más votada pero empatando a cinco concejales con el PSOE, que ostentaba la Alcaldía hasta entonces. Finalmente, en la sesión de investidura prevaleció la candidatura del PP al ser la más votada y la popular María Eugenia Moreno arrebató la Alcaldía al PSOE.

AL JUZGADO

Ante la denuncia del PP, basada según los populares en documentación localizada en el Ayuntamiento, la Fiscalía de Sevilla abrió diligencias, trasladando después el asunto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Sanlúcar por posibles delitos electoral y de malversación de caudales públicos, extremo por el que inicialmente fue investigado el que fuera primer teniente de alcalde socialista de Huévar hasta las pasadas elecciones municipales de 2019, Francisco Martín González Bejarano.

Y es que en las diligencias pesa un documento que reflejaría que "el investigado planeó obtener votos ofreciendo trabajos de media jornada a los votantes", declarando el mismo que "es cierto que se habló de realizar dichas captaciones de votos y que formaban parte de un plan preconcebido, si bien el mismo no se materializó en ningún momento, por lo que se quedó en el ámbito de la idea o del plan, sin llegar a producirse".

Otro documento incluido en las actuaciones sería "un sondeo de la intención de votos de los vecinos del pueblo, en el que se hace constar los votos que, al parecer, pudiera obtener el partido al que representa el investigado en las elecciones", en alusión al PSOE, según figura en la investigación, que incluye además una factura con cargo al Ayuntamiento por carteles del PSOE e invitaciones al citado acto del partido.

Frente a ello, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, el que fuera alcalde socialista de Huévar durante 18 años, Rafael Moreno, que no ha accedido a responder a las preguntas de las acusaciones particular y popular, ha expuesto que Francisco Martín González Bejarano "a veces tomaba notas en algunas reuniones", pero que "nunca se ha hablado de que se le diera puestos de trabajo a cambio de votos" porque "nunca ha habido recompensa por los trabajos" municipales. Según ha insistido, "nunca" escuchó la idea de ofrecer empleo a cambio de votos.

EL "PLAN MIR"

En cuanto al sondeo de la intención de votos de los vecinos del pueblo, en el que se hace constar los votos, se ha desligado de la autoría del mismo y ha dicho no saber si se le llamaba o no "plan MIR". Al hilo, ha manifestado que él firmaba las contrataciones tras ser ofertadas las mismas y seguir el "procedimiento" administrativo correspondiente y ha defendido que los socialistas nunca "contaban con el voto" de quienes trabajaban en el Ayuntamiento. "Nunca" daban empleo a alguien por su "afinidad" al partido, ha reiterado.

Áurea María Borrego, quien tampoco ha accedido a responder a las acusaciones particular y popular, ha asegurado igualmente que "nunca se habló en ninguna reunión de que se hicieran contratos de trabajo para captar votos" y que no ha conocido ningún "plan MIR". La exalcaldesa ha dicho al igual que su antecesor que en los sondeos del PSOE no tenían "en cuenta que la persona a la que se le diese un empleo" les votase, pues no entendían los puestos municipales de empleo como "un voto a favor".

Del mismo modo, ha defendido que el PSOE "nunca" ha cargado al Ayuntamiento gastos de partido, opinando que la factura incluida en las actuaciones habría sido "un error" y considerando que la misma no habría sido abonada con cargo a las arcas municipales.