La exedil socialista de Obras de Bormujos (Sevilla) renuncia a su acta de concejal esgrimiendo motivos de salud

BORMUJOS (SEVILLA), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La que fuera concejala de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) con el anterior Gobierno local del PSOE, María del Carmen Garfia, ha renunciado recientemente a su acta de edil esgrimiendo motivos personales de salud, toda vez que el pasado mes de junio, poco antes de las elecciones municipales, saldadas con la proclamación de la popular Dolores Romero como nueva alcaldesa, Garfia fue juzgada junto al entonces alcalde socialista, Francisco Molina, por un presunto delito de prevaricación derivado de unas obras en una nave municipal.

En su carta de despedida, María del Carmen Garfia agradece el "enorme privilegio" de haber podido trabajar en pro de su municipio durante los últimos ocho años, un periodo "difícil pero fructífero"; mostrándose así "orgullosa de haber contribuido a la optimización y modernización" de este municipio aljarafeño que supera los 22.000 habitantes.

También agradece a su partido y a la militancia del mismo la "confianza y el respaldo" del que ha gozado a la hora de desplegar su labor institucional.

Igualmente, ha lanzado un mensaje a los vecinos del municipio: "Con mis aciertos y errores, espero que valoren que he hecho todo lo que estaba en mi mano, e incluso más a veces, para mirar por sus intereses y por el bien del pueblo, sin distinguir de colores políticos".

No oculta que en lo personal "han sido años muy duros, en particular en los últimos cuatro años", por el "ruido, mentiras y acoso mediático" del PP en su contra en "su ambición por conseguir la Alcaldía a toda costa", según denuncia, exponiendo que tales extremos "han pesado más y se han acumulado" en su mente. "En política, no todo vale", avisa.

"Es el momento de dar un paso al lado y centrarme en mí y en mi salud mental y física", señala la edil saliente, insistiendo en que ha sido un "inmenso honor" trabajar por su municipio.