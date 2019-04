El Festival Escena Mobile de Sevilla potencia su carácter multidisciplinar e internacional en su 13ª edición

Publicado 24/04/2019 14:20:01 CET

Al Certamen Coreográfico Escena Mobile, en el Teatro Alameda el 26 y 27 de abril, concurre por primera vez una compañía de Corea

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS

Sevilla se convierte durante abril y mayo en capital del arte y la diversidad de la mano del Festival Escena Mobile, que en 2019 celebra su decimotercera edición. Con una programación multidisciplinar y que este año cuenta con un incremento notable de la presencia internacional, Escena Mobile vuelve a ser escaparate del trabajo más puntero que se está realizando en el ámbito de las artes escénicas y plásticas inclusivas.

Los días 26 y 27 en el Teatro Alameda el festival celebra su cita más importante con la tercera edición del Certamen Coreográfico Escena Mobile. Diez compañías competirán por los tres premios principales, con dotación económica, en un programa que vuelve a impulsar la creación y la profesionalización en torno a la danza inclusiva.

Según se destaca en una nota de prensa, el certamen es el único en el ámbito nacional que incluye en sus bases el requisito de que al menos uno de los intérpretes de cada compañía tenga algún tipo de discapacidad y su proyección ha experimentado un crecimiento espectacular en tan solo tres años, como demuestra la importante presencia nacional e internacional.

En 2019 se podrán ver propuestas llegadas desde Cuba, Paraguay, Chile y Corea --es la primera vez que compite una compañía asiática--. En cuanto al repertorio nacional se han seleccionado compañías de Granada, Madrid y Cataluña.

El certamen acogerá también fuera de concurso el estreno de dos producciones propias del Festival Escena Mobile: 'Baby Doll (La mirada de la muñeca) - ' y 'Sara y Manuel (coreografía sin título)', de los coreógrafos andaluces Antonio Quiles y Manuel Cañadas, respectivamente. Los ganadores del Certamen se darán a conocer el domingo 28 de abril.

El otro estreno que acogerá el Teatro Alameda es la coproducción internacional 'Into the light' que llega a Sevilla el domingo 28 de abril (20,00 horas) de la mano de la Compañía galesa Hijinx Theatre y la italiana Teatro 'La Ribalta', después de recorrer Reino Unido e Italia. Se trata de un espectáculo en asociación con Frantic Assembly, Danza Mobile (dos intérpretes -Hellioto Baeza y Raúl Máquez- que conforman el elenco son de la Compañía) y The Sherman Theatre, bajo la dirección de Scott Graham.

Coincidiendo con el fin de semana del Certamen, el sábado 27 y el domingo 28 de abril la Alameda de Hércules se inundará de danza con tres espectáculos de otras tantas compañías nacionales Flick Flock (Cádiz); Taial Dansa (Valencia) y Alteraciones Danza Teatro (Sevilla).

ARTES PLÁSTICAS Y OTRAS ACTIVIDADES

En el apartado de artes plásticas, el Espacio Santa Clara acogerá del 14 al 26 de mayo una exposición de arte outsider con el título de "Invisibles", que incluye obras de los artistas del Centro Ocupacional de la Puebla de Cazalla, Tandem y Danza Mobile y fotografías del colombiano Andrés Millán.

La programación paralela, además, contempla una batucada el 24 de abril en Las Setas, que dará el pistoletazo de salida al festival, así como la presentación de dos libros, uno sobre danza, de la pedagoga y bailarina Fátima Moreno, y otro de poesía, de José Manuel Muñoz, intérprete de Danza Mobile.

En el Centro de Documentación de las Artes Escénicas se presentarán, asimismo, cuatro proyectos relacionados con el arte y la diversidad el día 25 abril (20,00 horas) y el ciclo Historias para la Inclusión con la narradora Esther Yamuza acompañada de Carmen Candelera, Punam Marañón, Dania Mellado y Luis Postigo, dirigido a escolares, celebrará una serie de sesiones en los distritos de Sevilla dentro del programa Distrito de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla.

La programación de esta decimotercera edición de Escena Mobile se completa con una serie de talleres formativos de clown, impartido por Susana Villegas; de circo a cargo de los profesionales de Alas Circo Teatro en complicidad con otro de los festivales referentes en Sevilla, festival Circada; y de danza contact con las coreógrafas Manuela Calleja y Sara Barker.

Escena Mobile es un proyecto que viene contando con la colaboración del Inaem, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el ICAS Ayuntamiento de Sevilla, junto a otros patrocinadores privados.