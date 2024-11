El filósofo David Cerdá anima a los rotarios a "humanizar sus proyectos empresariales" en la tertulia de Sevilla Rotary

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El economista y doctor en Filosofía David Cerdá ha protagonizado la tertulia de noviembre de Sevilla Rotary, una "comida rotaria" en la que el asesor de empresas ha recordado "la importancia de humanizar los proyectos empresariales, poniendo en el centro a las personas".

Según ha explicado Cerdá en el evento, "vivimos en la sociedad más conectada, pero menos vinculada". "La gente tiene miles de seguidores en redes sociales, pero se siente sola; si no tienes vínculos con tu entorno, tu existencia deja de tener sentido", ha advertido.

Por su parte, el presidente de Rotary Club Sevilla Corporate, Rafael Jiménez, ha agradecido al conferenciante que el planteamiento empresarial sugerido "coincida plenamente con la filosofía rotaria y con su máximo lema, dar de sí antes de pensar en sí". "Conferencias como la de David Cerdá nos conectan con nuestros verdaderos objetivos en la vida y nos recuerdan que no somos nada si no hacemos felices a quienes nos rodean", ha explicado.

LA NECESIDAD DE "PROFUNDIDAD"

Cerdá ha indicado que le gusta "trabajar con las empresas y estudiar el comportamiento humano pero desde la persona y sus circunstancias". De ahí su convencimiento en que "la gente no trabaja solo por dinero, nuestras verdaderas motivaciones están más allá de lo económico, tenemos que encontrar un equilibrio emocional".

Desde el punto de vista del economista, "hemos perdido la educación sentimental, que es algo muy importante, algo que hace que sentimientos como la vergüenza o la compasión, que son importantes, no estén valorados". "Tenemos que devolverle a los chavales herramientas para encontrarlos, hace falta profundidad", ha subrayado.

Para el filósofo sevillano, "el pasillo es ese lugar en el que te encuentras cuando no estás ubicado". "Antes era algo pasajero, pero muchos se han acomodado en él para no tomar decisiones, y la felicidad no puede ser tener todas las puertas abiertas ni estar en el pasillo", ha añadido.

Además, ha lamentado "la ola de mindfulness que se está imponiendo como la salvación a los problemas" y que "tengamos una juventud muy poco creativa porque se lo hemos dado todo hecho". Por este motivo, ha recomendado "leer buenos libros, tener buenas conversaciones y estar con gente que merezca la pena, porque será algo fundamental para seguir creciendo".

"UNIÓN ROTARIA"

En línea con la exposición del ponente, el presidente de Rotary Club Sevilla Corporate ha destacado que "ser rotario es sobre todo unidad y camaradería. Y eso es lo que realmente nos impulsa". "Un espíritu con el que nos contagiamos los distintos clubes rotarios", ha agregado.

Asimismo, Jiménez ha valorado que la conferencia contara con "el respaldo de los presidentes de otros clubes rotarios, con los que hay mucha unidad". Así, el máximo responsable del Rotary Club Sevilla Internacional, Sebastián Morales, ha explicado que "Sevilla es una ciudad muy complicada porque hay muchas hermandades, Cáritas y grupos rotarios".

"El movimiento rotario ha sido muy difícil hasta hace poco, pero Sevilla está cambiando y los clubes que han sido siempre de ir por su cuenta, por fin este año hemos conseguido un hermanamiento pleno con los siete clubes que llevamos el nombre de Rotary en nuestra denominación". "Esto, además, es algo fundamental si queremos lograr todos nuestra máxima, hacer el bien", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Rotary Club Sevilla, Ismael Mora, ha comentado que "Rotary está por encima de los clubes", ya que "históricamente se ha ido creando los distintos grupos, que han vivido de espaldas unos a otros". "Pero este año los presidentes hemos conseguido romper esa tendencia para iniciar un camino de cooperación y trabajar juntos que va a ser muy beneficioso para nuestra sociedad y para todos", ha señalado.