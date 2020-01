Fiscal mantiene 16 años para acusados de encerrar a su hermano discapacitado en "un palomar" en Dos Hermanas (Sevilla)

Publicado 15/01/2020 18:08:59 CET

El Ministerio Fiscal ha mantenido la pena de 16 años de prisión para los acusados de mantener encerrado en su vivienda a su hermano discapacitado y diagnosticado de esquizofrenia al menos durante cinco años, un hombre que contaba con 59 años de edad cuando se produjeron los hechos en diciembre de 2015 y que se encontraba en la parte superior de una casa de Dos Hermanas (Sevilla), una especie de "palomar", "en deplorable estado de salud, desnudo y sin las más mínimas condiciones higiénicosanitarias".

Durante la exposición de sus conclusiones, la fiscal ha asegurado que se trata de un caso "en el que hay que abstraerse de la apariencia bonachona" de los acusados. En concreto, se ha referido al hermano que convivía con la víctima, el cual "ha faltado la verdad" en todo su relato al considerar que "lo tenía encerrado y que solo podía bajar al patio pero sin poder andar por la casa".

Al respecto, la fiscal entiende que los acusados "han atentado contra la dignidad de una persona" a la que han tratado "como un animal", indicando además que la hermana acusada, que vivía a tres calles de la casa, "sabía el estado en el que se encontraba y no hacía nada", indicando además que son personas "que no vivían entre montañas sino que estaban en la sociedad y que cobraban la pensión de la víctima, que gastaban en sus intereses".

Por su parte, Torcuato Recover, el letrado de Plena inclusión Andalucía, organización mayoritaria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad, que ha intervenido como acusación popular en el citado juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha subido la petición de pena a 17 años, un año más, al ampliar el delito de contra la integridad moral al tratarse de una persona "especialmente vulnerable". Los otros dos delitos son la detención ilegal y apropiación indebida.

En su exposición, ha destacado la actuación legal de la Policía que llegó a la vivienda a llevar al acusado por su estado de embriaguez y al sospechar de que podía estar allí su hermano, del que este dijo que estaba enfermo, "lo encontraron en esas condiciones tan denigrantes".

A su vez, ha achacado "a la falta de funcionamiento del sistema" el hecho de que este hombre pasara encerrado durante al menos cinco años, hasta diciembre de 2015, "con una total y absoluta falta de alimentación y de los cuidados básicos", ya que, a su juicio, "los servicios sociales y sanitarios no han funcionado". En concreto, no lo revisaba un médico desde 1996, a lo que ha añadido que la propia administración de Justicia "tampoco ha funcionado ya que desde que en 2004 fue declarado incapaz por el Juzgado Mixto de Dos Hermanas no se llegó a efectuar el nombramiento de un tutor".

Por su parte, la defensa de la hermana ha destacado dos atenuantes a aplicar a los acusados: la de dilaciones indebidas y la de reparación del daño, al haber presentado un inmueble en Chipiona (Cádiz), al tiempo que ha pedido que la entrada a la casa por parte de los policías fuera declarada "nula".

Al respecto, ha hecho hincapié en que "su principal delito ha sido ocuparse de su hermano, ya que el Ministerio Fiscal incapacitó a este hombre pero no se le nombra tutor hasta febrero de 2016", por tanto considera que ninguno de los acusados "son responsables legalmente", así como que la pena solicitada "es muy alta".

A su juicio, "ella ignoraba la situación y no se le puede hacer responsable de este trato denigrante que, en cualquier caso, no han hecho voluntariamente", indicando además que su intención "no era maltratar o degradar a su hermano sino ocuparse de la medida en la que le era posible".

Por último, en cuanto a la apropiación indebida, ha subrayado que "no se ha practicado ninguna prueba que acredite que esta mujer se haya quedado ni un solo euro de la pensión" de la víctima.

Por su parte, la defensa del hermano acusado ha destacado el estado de embriaguez en el que se encontraba su cliente cuando los agentes lo llevaron a su casa, la cual "carece de medios personales, pues se le deniega la pensión al cobrar su hermano la de orfandad y discapacidad y no está capacitada para cuidarlo".

Al final del juicio, los acusados han vuelto a negar que maltrataran a su hermano y ella ha precisado que tras los hechos ha perdido "cinco años" de su vida.

"PARECÍA DON QUIJOTE"

También han declarado los médicos de la UCI móvil que lo atendieron cuando fue hallado este hombre en estas circunstancias y han coincidido en recordar que "llamaba la atención su extrema delgadez". "Me recordó a Don Quijote o a un cristo por cómo se le señalaban las costillas", ha remarcado uno de ellos.

Por su parte, los agentes que acudieron a la casa aquel 16 de diciembre de 2015 han relatado cómo lo encontraron y uno de ellos ha precisado que tras llegar al patio, y no hallar a nadie una vez que el acusado le dijo que vivía con su hermano, miró hacia las escaleras y vio fuera a este hombre, momento en el que subió al cuarto, que era de chapa, y lo encontró "tumbado en una cama, muy delgado, entre basuras y totalmente desnudo".

Por último, el marido de la acusada ha precisado que la víctima "baja hasta dos escalones vestido pero al ver las linternas de la Policía, se asusta, se encierra y se desnuda", a lo que ha añadido que en su vida diaria "salía a veces de su casa a comprar tabaco", al tiempo que ha defendido que su mujer "no se ha quedado con dinero de su pensión".

La víctima actualmente está bajo la tutela de la Fundación TAU, cuenta con antecedentes psiquiátricos desde la infancia, con el reconocimiento desde el año 1998 del 70 por ciento de discapacidad física y psíquica.