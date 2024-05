La fiscal mantiene su petición de 29 años de cárcel para el acusado del crimen de Alcalá (Sevilla)

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha finalizado este miércoles el juicio con jurado popular promovido contra Fernando Jesús L.G., acusado de asesinar y robar a otro varón en el mes de septiembre de 2022 en Alcalá de Guadaíra, manteniendo la Fiscalía su petición inicial de 29 años de prisión para el encartado por delitos de asesinato y robo con violencia; mientras su defensa ha solicitado cinco años de prisión por un delito de homicidio con la eximente incompleta de drogadicción y la atenuante de confesión, pues el inculpado ha reconocido la autoría de los hechos.

Así lo ha manifestado a Europa Press el letrado Ezequiel Merino, abogado defensor del acusado, quien durante su comparecencia explicaba que el fallecido y él vivían "juntos" porque él le acogía en su vivienda, manifestando que las horas previas a los hechos, acontecidos entre las 10,00 y las 13,00 horas del día 24 de septiembre de 2022; ambos habían estado "consumiendo alcohol y drogas", llegando a un descampado de la carretera Alcalá-Dos Hermanas.

Según su versión de los hechos, el fallecido le "echó en cara" que a él no le "faltase nada" porque trabajaba y tenía recursos económicos, tras lo cual, en el marco del citado consumo previo de alcohol y drogas, ambos se enzarzaron "en una pelea" y él acometió a la víctima "con una piedra en la cabeza", derribándole al suelo.

"SE ME FUE DE LAS MANOS"

"Se me fue de las manos. No sé qué se me pasó por la cabeza con la droga y la borrachera", aseguraba el acusado, de 43 años a fecha de hoy y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, insistiendo en que todo sucedió cuando él "tenía una borrachera muy grande" y señalando que se ha "arrepentido" de haber atacado a la víctima.

Y mientras según la Fiscalía el inculpado, tras derribar a la víctima, le ató las manos con bolsas y le colocó alrededor del cuello unas bolsas de plástico y una tela, entrelazadas "para constituir un lazo con un palo, a modo de torniquete, estrangulando a su víctima" hasta la muerte; Fernando Jesús L.G. aseguraba de su lado que no recuerda tales extremos, a causa de su estado "de borrachera".

Además, mientras la Fiscalía sostiene que el acusado abrió la riñonera del fallecido y se apoderó de su cartera y de la cartilla bancaria, comprando un teléfono móvil por importe de 99 euros "proveniente del dinero sustraído a la víctima"; Fernando Jesús L.G. negaba tal extremo, explicando que el fallecido "no tenía ni un duro".

MÁS ALCOHOL Y DROGAS

Según su versión de los hechos, él se marchó de la escena de la pelea para "seguir bebiendo y consumiendo droga", marco en el que coincidió con una tercera persona, que habría sido quien le habría propuesto acudir a un establecimiento comercial, donde esta persona le habría comprado el ya citado teléfono móvil valorado en 99 euros.

Tras su comparecencia inicial y los testigos que declararon en la primera sesión del juicio, este miércoles la vista ha concluido con la comparecencia de diversos agentes de la Policía Científica y médicos forenses, tras lo cual ha sido celebrada la fase de conclusiones, en las que según el abogado defensor del inculpado, la fiscal del caso ha ratificado su petición de 25 años de cárcel por un delito de asesinato y cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia.

También solicita que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 111.000 euros a las hermanas y los sobrinos del fallecido.

La defensa, como ha dicho el letrado Ezequiel Merino, ha circunscrito finalmente los hechos a un delito de homicidio, con la eximente incompleta de drogadicción y la atenuante de confesión, con petición de cinco años de cárcel. El asunto queda ahora pendiente de que el jurado popular reciba el objeto del veredicto, para comenzar a deliberar.