Foro Taxi denuncia a la Inspección la "discriminación" del Instituto del Taxi al no autorizar una contratación

Publicado 04/07/2018 11:38:06 CET

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Foro Taxi Libre ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el "trato discriminatorio" supuestamente deparado por el Instituto Municipal del Taxi de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento hispalense, al no haber resuelto aún la solicitud promovida en marzo para la contratación "como conductor asalariado en régimen de autónomo colaborador" del padre de la presidenta de este colectivo.

En su denuncia, entregada este pasado lunes y recogida por Europa Press, Foro Taxi Libre expone que el pasado 21 de marzo fue presentada ante el Instituto Municipal del Taxi de la ciudad hispalense una "solicitud de autorización de contratación como conductor asalariado" del padre de la propia presidenta de la asociación, Rocío López, "en régimen de autónomo colaborador", toda vez que este hombre "cumple todos los requisitos" estipulados para ello en la ordenanza municipal del taxi y está inscrito "como demandante de empleo".

La denuncia, en ese sentido, avisa de que hace ya más de tres meses que dicha solicitud fue formalizada, atisbando una "demora intencionada en la no autorización" y una "actitud discriminatoria por no autorizar la contratación de un trabajador que cumple todos los requisitos estipulados", recordando que "no cumplir la obligación de resolver la solicitud supone un incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común".

HAY "DEMANDA DE SERVICIO"

Además, alerta el colectivo de que "procede autorizar dicha contratación para contribuir a un nivel óptimo de calidad y eficacia" en el servicio de taxi, lamentando que el vicepresidente del Instituto del Taxi no haya autorizado "al día de la fecha" esta contratación, "a pesar de la demanda de servicios solicitados por los usuarios", lo que lleva a Foro Taxi Libre a recordar que el Instituto del Taxi ha promovido "seis modificaciones del calendario de descanso" del sector local del taxi durante 2017 y comienzos de 2018, para hacer frente a la demanda de servicios, toda vez que 81 licencias de taxi cuentan con autorización para "prestar servicios a doble turno".

Así, Foro Taxi Libre avisa de un "trato discriminatorio" y de una situación de "cierre ilegal de la contratación que vulnera la normativa autonómica y local", reclamando a la Inspección de Trabajo que "levante acta de infracción" contra el Instituto Municipal del Taxi y declare "el derecho del titular de la licencia a dar de alta al trabajador y el ejercicio de la actividad".