El Grupo Social ONCE refuerza su relación con Dos Hermanas (Sevilla) y colaborará con el Plan local de Accesibilidad

Reunión de responsables de la ONCE y del Gobierno local nazareno. - AYTO.DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado este miércoles al alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez, a la nueva directora de la ONCE en la localidad nazarena, Beatriz García, que sustituye temporalmente a Sergio Sáez. En este sentido, la ONCE se implicará en el asesoramiento del desarrollo del Plan de Accesibilidad y la eliminación de barreras en el municipio, a la vez que valorará la celebración de alguna competición deportiva y actuaciones del ámbito cultural en la ciudad.

Al encuentro ha asistido también la subdelegada de la ONCE, María Martínez, y el teniente de alcalde y delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Pedro Rodríguez, tal como detalla la organización en un comunicado.

Beatriz García (León, 1990), es afiliada a la ONCE desde 2013, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Politécnica de Valencia con másteres en Comunicación, Gestión de Empresas, Cooperación al Desarrollo y Educación, ha sido también vendedora de la ONCE y compite al ajedrez con el equipo de la ONCE.

En la reunión, el delegado de la ONCE ha expresado el compromiso del Grupo Social ONCE con Dos Hermanas y ha agradecido al equipo de gobierno municipal su voluntad por apostar por la accesibilidad urbana y las políticas encaminadas a facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Tanto el alcalde como el delegado de la ONCE han abogado por reforzar el marco de relación institucional entre el Grupo Social ONCE y la localidad sevillana. En la reunión, el alcalde ha destacado "la intensa labor que nuestra localidad realiza para lograr la inclusión real y efectiva de las personas con diversidad funcional" y, en este sentido, ha destacado que la colaboración del Ayuntamiento con el Grupo Social ONCE "es vital para conseguir ese objetivo".

La ONCE atiende en Dos Hermanas a un total de 217 personas ciegas o con discapacidad visual grave, de las 3.780 personas afiliadas a la Organización de la provincia de Sevilla, ocho de ellos son personas con sordoceguera. Y cuenta con 88 vendedores de los 1.371 que hay en la provincia.

El Grupo Social ONCE dispone, además, con una planta de Ilunion Lavanderías en el Polígono Industrial de la Isla, en Dos Hermanas, con una plantilla de 125 personas, el 91 por ciento de ellos con discapacidad.