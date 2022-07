Los grupos políticos de la oposición en Sanlúcar (Sevilla) advierten de "grave riesgo" por presupuesto "electoralista"

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PSOE, IU-Unidas Por Sanlúcar y GIS han mostrado este martes su "profunda preocupación" por el "grave riesgo" que supone el presupuesto municipal, que han tachado de "disparatado" y "electoralista" al considerar que es "imposible de realizar".

"Se trata de un gran engaño al pueblo", han señalado los grupos en un comunicado conjunto, donde han advertido que tanto los técnicos, como el sindicato mayoritario "coinciden con lo expuesto" por ellos.

"El gobierno esconde una subida de impuestos para después de las elecciones", han avisado tras estudiar la propuesta de Presupuestos Generales que han presentado el alcalde de la localidad, Juan Salado, y su equipo de concejales "expulsados" del GIS y PP, junto a Vox Sanlúcar.

"Tanto el interventor municipal, máximo responsable del control económico en el Ayuntamiento, como el informe emitido por la Diputación de Sevilla, son contrarios y muy críticos con el proyecto del gobierno y sus socios de Vox", han alertado.

Asimismo, han asegurado que en el informe de la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento se advierte que "estas prácticas han llevado a la quiebra a muchos municipios". Tras esto, han trasladado que el informe de Diputación "señala claramente que estamos ante un presupuesto electoralista".

La oposición ha ejemplificado "el caso del presupuesto de la feria, que se realiza días antes de las elecciones, el gasto prácticamente se duplica, pasando de 121.500 a 210.000 euros".

"No se puede hacer en tres meses lo que no se ha hecho en tres años. Pretenden invertir en cuatro meses siete millones (dos por vía presupuestos y 4,9 por una modificación de crédito extraordinario) cuando no han sido capaces ni siquiera de reparar el muro del Colegio de la Paz en un año. Es absurdo", han advertido.

Por este motivo, los tres grupos han solicitado al Ayuntamiento que "modifiquen" el presupuesto "hacia un proyecto realista donde se aproveche el remanente como están haciendo otros pueblos".

"Aunque ya vamos tarde, si hacemos las cosas bien todavía se podría salvar parte de la inversión". Llevamos años reclamando que se aproveche el remanente y ahora en cuatro meses es imposible hacer proyectos que en algunos casos necesitan más de un año", han concluido, tras avisar que "existe una subida de impuestos escondida que se consumaría después de las elecciones para poder hacer frente a este despilfarro".