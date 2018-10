IU pregunta a Planas si va a contratar a los empleados del Infoca como fijos discontinuos, "como señalan las sentencias"

Actualizado 02/05/2013 18:22:42 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta dirigida al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta andaluza, Luis Planas, en la que le cuestiona si va a contratar como fijo discontinuo, "tal y como señalan las sentencias judiciales", al personal del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales (Infoca) en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) que no fue llamado para la campaña de 2012.

En la cuestión, a la que ha tenido acceso Europa Press, el diputado autonómico por la federación de izquierdas Juan Serrano recuerda que estos empleados presentaron una treintena de demandas en los juzgados para reclamar el reconocimiento al derecho a ser fijos discontinuos por las campañas acumuladas de forma cíclica y consecutiva en el Infoca.

Dado que todos los fallos han sido favorables, siendo calificados como despidos improcedentes y condenándose a la Amaya a readmitir a los trabajadores en las mismas condiciones anteriores, Serrano pregunta a la Consejería si se contratará a estas personas y cuándo se llevará a cabo la citada actuación.

En los últimos días, unos 200 delegados sindicales de CCOO y UGT, según la organización, se han concentrado a las puertas de la sede de la Consejería para exigir la readmisión "inmediata" de este personal. El secretario general de CCOO en la Amaya, Juan Antonio Rebollo, indicó a Europa Press que con motivo de la concentración, fueron recibidos por el responsable de la Secretaría General Técnica, que se comprometió a trasladar sus reivindicaciones a Planas. "En función de la respuesta, radicalizaremos o no nuestros movimientos", subrayó.

CCOO urge la reintegración de este personal porque "puede suponer una reducción de la capacidad de defensa de nuestros montes, de la seguridad de quien en ellos residen y de la defensa del patrimonio natural de toda la ciudadanía andaluza", dado que las vacantes dejadas por estas personas despedidas no han sido cubiertas. Igualmente, la reincorporación de estos recursos humanos supondría "un ahorro a las arcas públicas, debido a que la improcedencia de los despidos conlleva unas cuantiosas indemnizaciones".

"Reclamamos que se determine la opción de la readmisión, y no la de la indemnización, que hasta la fecha es su postura", ha aseverado Rebollo, que asegura no entender esta situación "cuando la Junta, públicamente, aboga por el mantenimiento del empleo, y más aún ahora que empieza la campaña de incendios". A su juicio, ello impediría situaciones como la del siniestro de Málaga de 2012, "cuando los recortes causaron que no hubiese nadie en la torre de vigilancia en el lugar y a la hora en la que comenzó el fuego".