IU Sevilla alerta de un ataque informático contra su página web e interpone una denuncia ante la Guardia Civil

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez - IU

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Sevilla Ciudad ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, para su investigación por las unidades especializadas en delitos informáticos, tras detectar un presunto ataque contra su página web oficial, iusevillaciudad.org, que ha provocado que la organización no pueda acceder a ella ni administrar sus contenidos.

Según ha expresado la formación en un comunicado, el objetivo es esclarecer el origen del ataque, identificar a sus posibles responsables y determinar si se han cometido delitos relacionados con el acceso ilícito a sistemas informáticos, daños informáticos o sustracción de información.

Por el momento, IU Sevilla Ciudad desconoce el alcance de la intrusión y si se han producido modificaciones, eliminaciones o accesos no autorizados a contenidos y datos alojados en la página web.

Desde la organización consideran especialmente preocupante que una formación política pueda "sufrir un ataque de estas características, que afecta directamente a sus herramientas de comunicación con la ciudadanía y a la difusión de su actividad pública".