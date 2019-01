IU Sevilla local critica la "injusta intervención" de la dirección provincial, con primarias e "invadiendo competencias"

Publicado 10/01/2019 17:55:43 CET

Indica a la dirección andaluza que la acción del provincial puede conllevar "infracciones graves" de los principios organizativos y de derechos de afiliados

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Local de IU ha remitido un escrito a todos los militantes de la formación para "zanjar el tema y aclarar las dudas que algunos habían venido sembrando" sobre el proceso interno de designación de la candidatura para la confluencia de formaciones de izquierdas para las elecciones municipales, a la par que ha lamentado la "injusta intervención" de la Colegiada Provincial, "socavando la autonomía" de la Asamblea Local e "invadiendo competencias" tanto de ésta como de la Coordinadora Andaluza, quien ha paralizado las primarias iniciadas por la dirección provincial.

La citada Asamblea Local aprobaba el día 19 de diciembre la propuesta de candidatura encabezada por Daniel González Rojas, actual portavoz local, con el 98,7 por ciento de los votos emitidos en aquella sesión. Posteriormente, la asamblea fue impugnada por un grupo de miembros de la formación que reclamaban primarias y la Colegiada Provincial anuló la asamblea del 19 de diciembre y ordenó iniciar un procedimiento en este sentido, decisiones que la dirección local impugnó ante los órganos andaluces.

Finalmente, la Colegiada Andaluza ha paralizado las primarias y dictaminado que debe ser la dirección regional del partido quien resuelva el recurso inicialmente planteado contra la asamblea del 19 de diciembre y sobre la ratificación de la candidatura encabezada por Rojas, aspectos en los que ha incidido el coordinador Local de IU Sevilla, Ismael Sánchez, en el escrito remitido a los militantes, recogido por Europa Press, y que se produce después de que la dirección provincial haya enviado otros dos correos a éstos informándoles sobre las primarias.

Ante todo lo sucedido, Sánchez informa de que la Colegiada Local ha registrado un escrito ante la Coordinadora Andaluza al entender que el proceder de la Comisión Colegiada Provincial y los acuerdos adoptados pueden suponer "infracciones graves de los principios organizativos y de funcionamiento de IU, así como vulneraciones de derechos fundamentales de la afiliación".

Aclara que la dirección provincial, "aún conociendo" que la Colegiada Andaluza se iba a reunir para abordar este asunto, decidió continuar con el proceso de primarias y con "su injusta intervención". "Finalmente, IU Andalucía se ha pronunciado reprobando a la dirección provincial por haberse extralimitado en sus competencias y haber tratado de socavar la autonomía de la Asamblea Local de IU indebidamente", recalca.

Según subraya, la dirección local de IU ha actuado "siempre" en base a las atribuciones estatutariamente establecidas y al reglamento, aprobado por la Coordinadora Andaluza, para la confección de candidaturas que IU pondrá a disposición de las confluencias en las elecciones municipales. Sin embargo, indica que "desgraciadamente se ha visto como el órgano provincial ha realizado una invasión de competencias respecto de la Asamblea Local y de la Coordinadora Andaluza, únicos ámbitos legitimados para entender de la confección de las candidaturas municipales".

"Esta autoatribución de competencias por parte de la Colegiada Provincial superan con mucho las correspondientes a un órgano que sólo tiene las indispensables para la gestión cotidiana de asuntos y ninguna para resolver impugnaciones, ni imponer medidas conculcadoras de derechos para la afiliación de Sevilla", advierte.

"ES INADMISIBLE RECURRIR A VÍAS EXTERNAS POR NO GANAR EN LOS ÓRGANOS"

Considera, igualmente, "injustificable que se usen las redes sociales y se acuda a los medios de comunicación para difamar y judicializar la vida interna de la organización", sobre todo teniendo en cuenta que "todo compañero ha podido presentar propuesta de candidatura alternativa a la anunciada por la Colegiada Local, según los mecanismos establecidos en el reglamento.

"No es admisible que se recurra a vías externas para tratar de lograr fuera lo que no se ha sido capaz de ganar democráticamente en los órganos internos de IU. Los lobbys, grupos de presión y familias internas no van a marcar la agenda, dejando claro que "quien crea que aquí puede conseguir sus objetivos políticos mediante el chantaje y la amenaza se equivoca", sentencia.

Tras manifestar que este tipo de actitudes "dan una imagen perniciosa" de la organización, incide en que "afortunadamente se trata de un problema que cuantitativamente es residual" y apuesta por centrarse en trabajar en la elaboración del programa y seguir avanzando en la confluencia con otras organizaciones políticas y agentes sociales para "conformar un proyecto con vocación de mayoría y de gobierno, que consiga impulsar el cambio que necesita esta ciudad".