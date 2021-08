IU Sevilla reclama mejoras en el parque de la plaza del Arcoíris de San Jerónimo

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla Eva Oliva ha reclamado mejoras en el parque de la plaza del Arcoíris, situado en la calle Pez Martillo en la barriada de San Jerónimo, donde ha mantenido un encuentro con usuarios del mismo quienes le han trasladado sus demandas.

Así, los vecinos "reivindican la necesidad de que se instalen más papeleras y bancos en dicho parque". Oliva ha apuntado que "otras de las cuestiones que han demandado ha sido la existencia de pocos juegos infantiles, y han solicitado la posible ubicación de una pista patinaje o aparatos de gimnasia, lo que trasladaremos al gobierno municipal para que lo contemple en los planes de actuación y se pueda dar respuesta a estos vecinos", según ha señalado la formación en un comunicado.

La concejala se ha trasladado a la zona de esparcimiento canino, donde ha podido comprobar "cómo el espacio no es lo suficientemente adecuado para los perros, ya que se encuentra con una sola papelera, el césped no se mantiene y no hay zona de juegos caninos".

La edil ha recalcado que "ya hemos estado en contacto con los dueños de los animales, que vienen reivindicando mejoras en esta zona de esparcimiento al propio Ayuntamiento", al tiempo que ha asegurado que "esperamos que la voz de nuestra ciudadanía sea escuchada por Espadas y no siga haciendo oídos sordos a las reivindicaciones vecinales; que su futuro político no le haga olvidar sus funciones de alcalde y a los sevillanos".

Por último, Oliva ha destacado la necesidad de que Parques y Jardines se ocupe de los desbroces alrededor del parque de la Plaza del Arcoíris, ubicado San Jerónimo, que "necesitan de una actuación urgente", y ha finalizado refiriéndose a una última demanda que le han transmitido desde el vecindario colindante, sobre la alta velocidad a la que circulan habitualmente los vehículos privados a pesar de que la velocidad máxima está limitada a 30 kilómetros por hora.