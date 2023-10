La joven artista sevillana Ángela Mena inaugura una muestra pictórica en Londres

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pintora sevillana Ángela Mena ha inaugurado una exposición en la sede central londinense de la empresa de seguros Howden Broking Group, de la mano del también hispalense José Manuel González, jefe ejecutivo de la citada entidad empresarial; y la colaboración de la Sala Patricio de Sevilla.

La exposición, titulada 'The Power of Color', está integrada por cinco obras en óleo sobre lienzo de gran tamaño ('The Power of Green', 'The Power of Pink', 'The Power of Orange', 'The Power of Blue' y 'The Power of Red'), en las que se conjugan la luz, los colores vivos, la abstracción geométrica y los pliegues, señas de identidad de los cuadros de la última época de la pintora sevillana.

La idea de la exposición, según José Manuel González, es mostrar "un poco de Sevilla" en Londres, asegurando que su apuesta por la producción de esta "joven artista emergente, auténtica y llena de verdad" es tal, que puso a su disposición su propia casa para que ella creara los cuadros durante dos meses, de cara a la mencionada muestra en la sede de esta empresa de seguros.

"Tenía tantas ganas de que aportara un color atrevido y un despliegue de fuerza desinhibida que la invité a utilizar mi casa de Londres como estudio para pintar las obras de la exposición que comparte con nosotros", ha enfatizado el responsable de Howden.

Ángela Mena es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura. Ha ampliado su formación en Florencia (Italia) en la modalidad de escultura y en Muthesius Kunsthochschule de la Universidad de Kiel (Alemania).

Entre los premios que ha recibido figura el Primer Premio de Pintura de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla; mientras algunas de sus creaciones forman parte de relevantes colecciones, como la CIFO (Colección de Ella Fontanals Cisneros), la Studiolo (Colección de Candela Álvarez Soldevilla), y la del CAC (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga).

En 2023 ha inaugurado dos muestras individuales, 'Play' (Galería de Arte de Sigüenza, Guadalajara, España) y 'La fuerza del ritmo subjetivo' (Galería de Arte Luisa Pita, Santiago de Compostela, España).