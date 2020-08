Un joven doctorado de la Universidad de Sevilla lidera un grupo de investigación en Cambridge

Miguel Anaya, doctorado de la US, lidera un grupo de investigación en Cambridge

Miguel Anaya trabaja en el estudio de dispositivos optoelectrónicos de nueva generación

El investigador de la Universidad de Sevilla (US) Miguel Anaya, de 32 años, ha sido nombrado recientemente 'group leader' en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), "algo que pocos investigadores consiguen a una edad tan temprana".

Investigador principal del 'Cavendish Laboratory' (Departamento de Física) de la citada universidad británica, compagina su trabajo con la labor que desempeña como 'Research Fellow' del Darwin College, también en Cambridge. En la actualidad, su línea de investigación se centra en el estudio y desarrollo de dispositivos optoelectrónicos de nueva generación, desde celdas solares y LED hasta detectores, detalla la US en un comunicado.

Anaya forma parte de un consorcio de investigadores principales que conforman el 'Optoelectronics Group', con más de 100 estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales. "Esto incentiva el intercambio de conocimiento y nos permite tener acceso a una gran cantidad de equipos que de otra manera sería imposible", ha señalado.

"Me gustaría transmitir un mensaje positivo para las chicas y chicos que están empezando sus estudios o que están llevando a cabo una tesis doctoral. En España, y en concreto en Sevilla, se hace ciencia puntera si se tienen los recursos necesarios; con ilusión y buena supervisión se puede llegar a donde se quiera", ha enfatizado Anaya.

El joven investigador, que ha cursado su licenciatura, máster y doctorado en la Universidad de Sevilla, ha asegurado que la calidad de sus egresados "no tiene nada que envidiar a otras instituciones. No hay más que ver los resultados en los mundiales de Matemáticas o la cantidad de investigadores punteros en las mejores instituciones internacionales que han salido de las aulas de la US".

Anaya se doctoró en 2018 bajo la supervisión de los investigadores Hernán Míguez y Mauricio Calvo, del grupo de investigación Materiales Ópticos Multifuncionales. En su trayectoria en el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (CSIC-US) estudió el diseño óptico de materiales y dispositivos basados en perovskitas de metal haluro. Este trabajo fue reconocido como 'Mejor tesis experimental 2018' por la División de Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física.

Por otra parte, la US le otorgó el premio al Trabajo de Especial Relevancia en la categoría de Ciencias (2016) y recibió, ese mismo año, el Premio al Mejor Investigador Joven de la Ciudad de Sevilla que otorga el Ayuntamiento de Sevilla. "Durante mi tesis doctoral demostramos las primeras estructuras fotónicas compatibles con perovskitas de metal haluro y con ellas fabricamos celdas solares con color a la carta".

"En el ámbito más fundamental, fuimos pioneros en el modelado óptico de celdas solares de perovskita así como en el entendimiento de las propiedades fotofísicas de estos materiales y la influencia que tienen diversos factores en ellas", ha concluido.