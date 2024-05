Maíllo augura "pacto" PP-Vox en el Ayuntamiento de Sevilla tras el 9J: Será una "tragedia"

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha augurado este miércoles que el PP y Vox acabarán alcanzando un "pacto" en el Ayuntamiento de Sevilla una vez que pasen las elecciones europeas del 9 de junio.

En un acto en Sevilla en el marco de la campaña por las elecciones europeas, Maíllo ha indicado que Sevilla cuenta con un gobierno municipal, en manos del PP, que no tiene mayoría absoluta, que "no ejecuta, no resuelve y no dialoga".

Se ha mostrado convencido de que después de los comicios europeos, el PP acabará "pactando" con Vox, como ya ha ocurrido entre ambas formaciones en comunidades autónomas. "La alianza con la extrema derecha la tienen ya clara y se han quitado la careta", ha indicado Maíllo, quien ha asegurado que un pacto de PP y Vox en Sevilla será una "tragedia".

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la "gente progresista y de izquierda" para que den su apoyo a Sumar en las elecciones europeas, porque será "un voto absolutamente útil no sólo para parar a la derecha y a la extrema derecha, sino, sobre todo, para mantener y ensanchar los derechos que se han conquistado en estos años, los laborales y sociales".

"Sumar es la fuerza en la que se suman, precisamente, diferentes organizaciones de diverso tipo que nos ponemos al servicio de la sociedad para resolver y para mantener los derechos, la sanidad pública y la educación pública", ha dicho Maíllo.