Mairena (Sevilla) impulsa un taller de monólogos a personas con discapacidad intelectual para "fomentar su creatividad"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pondrá en marcha, a partir del lunes 27, el taller 'Monólogos por la Diversidad', una actividad teatral dirigida a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años con el objetivo de "fomentar la creatividad y la inclusión social a través de la expresión artística".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, concretamente, los participantes "crearán y representarán monólogos inspirados en sus propias vidas y experiencias, bajo la tutorización de un profesor de teatro". Al finalizar el taller, las obras serán presentadas al público, "reforzando el valor de sus historias y visibilizando su talento", han señalado.

Tal y como ha explicado la responsable del Área de Compromiso Social y Diversidad, Maribel Moreno, este taller "no solo es una oportunidad para descubrir el talento que tienen estas personas, sino también para demostrar que, con apoyo, no hay barreras que no puedan superarse. Es un orgullo dar voz y espacio a quienes tienen tanto que contar".

El taller se desarrollará todos los martes y miércoles, del 4 de febrero al 26 de marzo, en el Centro Municipal de Participación Activa Casco Antiguo, en horario de 17,00 a 19,00 horas.

Finalmente el Ayuntamiento ha trasladado que esta acción forma parte de la renovada programación municipal denominada 'Juntos, más que manos' y que incluye siete programas para fomentar su autonomía, participación y bienestar. Entre otras iniciativas, se promueven talleres creativos y de desarrollo personal, además de actividades que refuercen su inclusión y las relaciones sociales. Con ello, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con la igualdad efectiva y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos".